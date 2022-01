Pros de l’immo : Déposez vos offres de service sur Meilleur Mandat et décrochez des clients

Notre début d’année s’inscrit dans un contexte de développement au niveau national. Dans une logique d’engagements clients et agences, nous souhaitons fédérer un écosystème de partenaires agences autour de notre proposition de valeurs et inscrire Meilleur Mandat comme l’acteur digital de référence de la mise en relation souhaitée et sécurisée sur la cible des vendeurs particuliers qui n’ont pas d’agence référente à l’esprit.

Fondée en 2020, Meilleur Mandat a étendu ses services au niveau national depuis novembre 2021. Portée par son co-fondateur, François Tastet ainsi que par huit business angels, Meilleur Mandat enregistre depuis sa création plus 500 millions d’euros de valeurs de biens immobiliers à vendre déposés par des vendeurs particuliers.

Devenir la solution en ligne pour une mise en relation entre vendeurs et agences immobilières

François Tastet, expert du marketing, de la relation client et du e-business, a compris dès l’élaboration de ce projet que l’essor du digital, dans un contexte prégnant de protection des données des particuliers, impliquait de repenser les parcours d’entrée en relation Vendeurs Particuliers / Agences, en mettant, la qualité, la transparence, la data et le digital au service des particuliers et des agences.

Meilleur Mandat garantit ainsi aux propriétaires vendeurs de vivre une expérience sécurisée, garantissant l’anonymat, afin de choisir l’agence immobilière de manière simple, éclairée, et en toute tranquillité. Les agences immobilières bénéficient, quant à elles, de données vérifiées sur les biens à vendre, et peuvent se positionner rapidement en se présentant sur un plan qualitatif et en déposant une offre de mandat de principe directement sur le site.

« Notre début d’année s’inscrit dans un contexte de développement au niveau national. Dans une logique d’engagements clients et agences, nous souhaitons fédérer un écosystème de partenaires agences autour de notre proposition de valeurs et inscrire Meilleur Mandat comme l’acteur digital de référence de la mise en relation souhaitée et sécurisée sur la cible des vendeurs particuliers qui n’ont pas d’agence référente à l’esprit. Notre valeur ajoutée pour les propriétaires vendeurs passe également par l’excellence opérationnelle de nos équipes et se traduit par une politique d’innovation constante. A cette fin, Meilleur Mandat entend structurer ses activités en développant l’entreprise située sur la Côte Basque, notamment par une politique de recrutement à moyen terme », explique François Tastet, cofondateur de Meilleur Mandat.

Comment ça marche ?

Avec la data et le digital comme leviers de performance, lemeilleurmandat.fr répond à un double objectif : sécuriser et tranquilliser le processus de choix agence côté vendeur particulier, et optimiser l’expérience de prise de contact vendeurs pour les agences. En effet, 100% gratuit pour les particuliers vendeurs, Meilleur Mandat leur offre un processus de choix, simple, rapide, éclairé et en toute tranquillité. Les vendeurs décrivent leur bien sur Meilleur Mandat en moins de 3 minutes et indiquent le prix de vente souhaité, ainsi que sa localisation. Meilleur Mandat leur garantit un total anonymat. Seules les données relatives au bien sont mises à la disposition des agences. Le vendeur reçoit par la suite sur son espace personnel, les propositions des agences situées à proximité et intéressées par son bien.

Les agences peuvent proposer leurs services

Si Meilleur Mandat offre aux propriétaires un espace de vente entièrement sécurisé, elle permet à 100% des agences françaises d’être alertées en temps réel de l’arrivée d’un bien dans leur(s) secteur(s). En créant leur compte gratuitement et sans engagement, en moins d’une minute, les agences accèdent ainsi au descriptif des biens déposés par les propriétaires (nature du bien, descriptif rédigé par le vendeur, prix de vente souhaité) et peuvent se positionner en proposant leurs services, et ce en optant parmi les 3 offres proposées sur le site.

Via la « Fiche Identité Meilleur Mandat », mise à leur disposition, les agences immobilières souhaitant proposer leurs services peuvent ainsi se présenter en détaillant leur niveau de service réel (conseil, expérience, compétences…) ainsi que les moyens mis en œuvre pour réussir la vente. En moins de 3 minutes, elles peuvent également définir leur offre de Mandat sur la base des informations transmises par le vendeur (nature du mandat de vente, durée, honoraires…), et adresser dans le même temps un message personnalisé.

Avec Meilleur Mandat, le vendeur dispose ainsi d’un parcours simple et rapide qui lui permet de disposer d’une information transparente, détaillée, afin d’éclairer réellement son choix, et de préparer une rencontre souhaitée avec l’agence qui lui convient.