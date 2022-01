Clichy (92) : L’EM Normandie s’installe dans un campus signé J.M. Wilmotte

Campus Paris Clichy by GDG, un immeuble neuf signé J.M. Wilmotte pour accueillir la nouvelle implantation parisienne de l’EM Normandie

Le Groupe GDG livre un nouvel opus de sa marque Campus by GDG à l’entrée de Clichy (92). Nouvelle adresse francilienne de l’EM Normandie, le Campus Paris Clichy by GDG est un vaste ensemble alliant espaces d’enseignement, bureaux, services, terrasses et jardins.

Avec le Campus Paris Clichy by GDG, le Groupe GDG livre la seconde réalisation de sa marque créée en 2020 dédiée au développement de locaux voués aux établissements d’enseignement supérieur. Sur près de 14000 m2, le nouveau bâtiment, dont l’architecture est signée Jean-Michel Wilmotte, a été édifié en lieu et place de deux immeubles de bureaux obsolètes datant des années 70, non loin de la nouvelle station de la ligne de métro n°14 dans un environnement en profond renouvellement urbain. C’est en avril dernier que l’EM Normandie s’était engagée pour réserver, à partir du 1er janvier 2022, la totalité de l’immeuble dans le cadre d’un BEFA (Bail en l’État Futur d’Achèvement) de 12 ans fermes.

L’EM Normandie quitte le XVIe arrondissement

L’EM Normandie quitte son site actuel du 16e arrondissement pour installer son campus et ses locaux administratifs dans ce nouvel ensemble immobilier. Au-delà du choix d’un immeuble techniquement et technologiquement performant, la Business School, qui figure dans le Top 3 des écoles post-bac françaises, recherchait une adresse qui reflète ses valeurs et ses ambitions. Elle souhaite ainsi pouvoir dispenser un enseignement d’excellence dans un cadre contemporain, respectueux des valeurs humaines et environnementales, intégré dans la ville, et facilement accessible.

« Grâce à l’EM Normandie, nous atteignons un objectif qui anime notre logique immobilière : redonner vie à des lieux délaissés. Plus que la satisfaction liée au succès commercial de notre opération, le choix de cette grande et historique école de management française conforte notre analyse. Paris et sa première couronne manquent de lieux pour accueillir des établissements d’enseignement supérieur. Avec Campus by GDG, nous souhaitons offrir aux grandes écoles des solutions d’implantations centrales et accessibles en métro, permettant à leurs étudiants de profiter aussi des atouts de la vie parisienne. » explique Rémi Gaston-Dreyfus, Président-fondateur du Groupe GDG.

Un pôle de vie de 11 900 m2

1 900 m2 de bureaux tous exposés à la lumière naturelle, auditorium en gradins s’ouvrant sur l’un des jardins intérieurs, social room, ExecutiveEducation Center, maison des Alumni, incubateur-école dédié aux jeunes entrepreneurs, FabLab, espaces de co-working, de restauration et de fitness, gaming zone, salle de danse, parkings pour voitures, scooters, motos et vélos, près de 1 815 m2 de terrasses végétalisées et jardins… le futur Campus Paris Clichy by GDG rompt avec le profil classique des lieux d’enseignement pour se positionner en pôle de vie. Sur huit étages avec rez-de-chaussée et rez-de-jardin, il relève d’une nouvelle génération d’espaces connectés, modulables, dotés de matériel de pointe qui intègrent les nouvelles technologies éducatives digitales pour favoriser l’apprentissage en mode projet et les interactions, en présentiel ou à distance.

« Dès ce mois de janvier, nous allons occuper 5 600 m2, et nous finaliserons notre implantation en septembre prochain. Les étudiants des deux premières années de notre programme Grande École (U1 et U2) seront les premiers à s’y installer. À terme, ce campus proposera une large offre de formations, du postbac à l’Executive Education. Clichy, au cœur du développement du Grand Paris, tout près de la nouvelle cité judiciaire, est aujourd’hui un site adapté au développement d’un campus. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour ce quartier humain et chaleureux. Nous allons nous impliquer avec la mairie qui a de grands projets pour la ville et est ravie de voir arriver 3 000 étudiants, qui contribueront à dessiner le futur ! » précise Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie.

Le Campus Paris Clichy by GDG classé ERP 1 de type R, pourra accueillir jusqu’à 2 999 personnes. Déjà certifié HQE Bâtiment Durable, niveau Excellentet labellisé Well, quant au confort d’usage procuré, l’ensemble immobilier vise aussi l’obtention de la certification environnementale BREEAM en niveau Excellent.