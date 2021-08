Location étudiant : Caen, Lille et Reims ont la faveur des bacheliers

Location vide et meublée : Quelles sont les villes où les loyers ont le plus baissé et augmenté ?

Le bac en poche, nombreux sont les futurs étudiants à chercher à se loger dans la France entière, parfois loin du domicile de leurs parents, pour débuter une nouvelle étape de leur vie. Mais quelles villes ont la faveur des étudiants ? Combien faut-il verser tous les mois pour louer un appartement lorsqu’on est jeune bachelier ? Quels types de biens plébiscitent-ils ? L’agence de location en ligne Flatlooker a mené une étude permettant de dresser le portrait-robot du logement étudiant.

Le mois d’août concentre le plus de demandes

L’été est sans surprise la période de recherche de logement privilégiée par les étudiants. Le mois d’août est celui qui concentre le plus de demandes de logements étudiants sur le site de Flatlooker avec 60% des demandes de locations faites par des étudiants ce mois-ci. A l’inverse la demande étudiante est inférieure à 30% en novembre et de février à avril.

Une grande disparité entre les villes en termes d’intérêt des étudiants et de loyer

Flatlooker a analysé le top 20 des villes concentrant le plus de candidats étudiants par rapport au pourcentage total de candidatures. Il ressort de l’analyse que Caen arrive en première position des villes au plus fort ratio étudiants (76,2%). Elle est suivie de Lille (72,3%), Angers (63,5%), Reims (61,1%) et Strasbourg (58,1%). A la dernière place du classement on retrouve le Havre (38,3% de candidats étudiants).

Des loyers qui varient du simple au double

Le loyer moyen le plus élevé payé par les étudiants se trouve à Paris, avec une somme mensuelle de 1 104,9€. S’ensuivent les villes de Bordeaux avec un loyer moyen de 869,8€ puis Lyon (804,9€). Les loyers les plus corrects se trouvent à Caen avec une moyenne de 424,3€, Le Havre (455,5€) ou encore Reims (479€).

Une préférence pour les studios meublés

Parmi les 37 000 dossiers analysés, seulement 16% des étudiants habitent en colocation. Côté surfaces, 41% des étudiants postulent à des studios. Les logements meublés ont de plus en plus la faveur des jeunes puisque 67% d’entre eux déposent leur candidature dans un appartement disposant déjà des meubles de base.

« Les étudiants dans leur grande majorité recherchent des logements meublés pour une location clé en main sur une période courte. Les cas de recherche de logements non meublés sont souvent pour des plus grandes surfaces pour s’installer dans la durée en colocation», explique Nicolas Goyet, Président de Flatlooker.

D’après les résultats de l’étude menée par Flatlooker, près de la moitié des étudiants (44,3%) restent entre 12 et 36 mois dans le même logement. 33,9% restent quant à eux entre 6 à 12 mois. 11,8% résident plus de 3 ans dans le logement. Et 10% sont là moins de 6 mois.

« Les étudiants restent en moyenne 14 mois dans leur logement. Ils peuvent soit chercher un logement pour un stage (durant généralement 6 mois), soit pour leur études pour 12 mois ou plus. Il faut rappeler que les baux étudiants – spécificité des baux meublés – sont d’une durée de 9 mois non reconductibles », poursuit Nicolas Goyet.

Les garants toujours bien présents

41% des étudiants ont un revenu complémentaire parmi les 37.000 dossiers analysés. Le revenu complémentaire moyen des étudiants s’élève 1.400€ net par mois. 70% des étudiants ont également un garant dans leur dossier locatif. Ils disposent de 1,6 garants en moyenne par dossier. Le revenu moyen des garants est de 3.200€ net par mois.

« De nombreux étudiants disposent d’un revenu complémentaire (petit boulot, stage, bourse d’étude etc.) leur permettant d’assumer tout ou une partie du loyer. Cependant, les propriétaires bailleurs ne misent pas sur ces revenus et demandent toujours un garant – physique ou moral – aux locataires étudiants. C’est pour cela que 70% des candidatures d’étudiants que nous voyons sont appuyées par des garants », conclut Nicolas Goyet.