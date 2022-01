Fréjus (83) : COFFIM lance une résidence de standing de 55 logements

COFFIM annonce, en partenariat avec ProGress Homes, le lancement de « Horizon Marine », une résidence haut de gamme qui proposera 33 logements en accession et 22 à vocation locative sociale, soit au total 55 logements avenue Henri Giraud, dans le quartier Gallieni de Fréjus.

Une résidence à 15 minutes de la plage

La résidence « Horizon Marine » livrée par COFFIM, totalisera 3 321 m² de surface de plancher et prend place idéalement à l’angle de l’avenue Henri Giraud et de l’avenue Léopold Sédar Senghor. Le quartier Gallieni, situé dans les hauteurs de Fréjus sera le lieu d’accueil de cette nouvelle construction. Très prisé par les familles en quête de résidences de standing dotées d’espaces verts, le quartier est à moins d’un quart d’heure de la plage, offrant une vue dégagée sur la Méditerranée, dès le 1er étage.

Avec des appartements allant du 2 au 5 pièces, « Horizon Marine » propose trois terrasses en rooftop avec un panorama sur le massif de l’Esterel, le rocher de Roquebrune ou la mer. La plupart des intérieurs s’ouvrent sur un jardin privatif, un balcon ou une terrasse.

« Avec son architecture contemporaine et chaleureuse, cette résidence assure un standing d’exception dans un cadre de vie privilégié. Cela se justifie notamment par l’emploi de matériaux nobles en façade, et par l’excellente isolation des appartements », précise l’architecte, Jean-Pascal Clément, puisque la résidence est conforme à la réglementation thermique RT2012. Une partie sera dévolue à des logements sociaux, dont le preneur est Le Logis Familial Varois. 95 places de stationnement, dont 73 en sous-sol fermé, complètent le programme.

Troisième fruit de la collaboration entre COFFIM et ProGress Homes

« Cette nouvelle opération témoigne de notre croissance en Région PACA et marque notre troisième collaboration avec le promoteur ProGress Homes », souligne Thibault DUTREIX, Directeur Général de COFFIM. En effet, à Roquebrune-sur Argens, dans le Var, le partenariat entre COFFIM et ProGress Homes a produit deux autres fruits : « Opalina », une résidence de 184 logements dont 8 villas, livrée en juin 2021, et « Serena », qui comprendra une Résidence Services Séniors de 91 logements et 74 logements sociaux destinés aux séniors à sa livraison au premier trimestre 2023.

Livraison prévue au 3ème trimestre 2023.