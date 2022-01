En 2021, le groupe Nestenn a ouvert 54 nouvelles agences, dont l’Ile Maurice et le Portugal

À l’occasion de l’ouverture de ses nouvelles agences, Nestenn fait un bilan du marché de l’immobilier dans les différentes régions dans lesquelles il s’est implanté.

Malgré une année 2021 marquée par la crise sanitaire, le groupe d’agences immobilières Nestenn a poursuivi sa croissance en ouvrant 54 nouvelles agences sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’à l’international.

IDF et banlieue parisienne

En 2021, le marché de l’immobilier parisien a forcément été impacté par la crise sanitaire. Comme cela était déjà le cas en 2020, la mise en place du télétravail, qui a contraint les citadins à travailler de leurs appartements en ville, a suscité chez nombreux d’entre eux un besoin d’espace, de verdure, et d’environnements champêtres.

La capitale a alors connu une baisse d’attractivité, résultant par une légère incidence sur le prix des biens parisiens. Le marché est néanmoins resté stable dans l’ensemble de la région.

Nestenn a ouvert 8 nouvelles agences en Île-de-France : 3 dans la capitale (dans le 11ème, le 18ème à Montmartre et le 19ème), 2 en première couronne ouest (Clichy et Bois-Colombes) et 3 autres respectivement à Saint-Ouen, Yerres-Brunoy et Orgerus.

Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France connait une dynamisation du marché immobilier, largement plébiscité par des acheteurs ou locataires souhaitant quitter les grandes villes de l’hexagone. À la recherche de biens avec un jardin ou un espace extérieur et d’une pièce supplémentaire faisant office de bureau, les citadins, et notamment Parisiens, se tournent vers cette région qui propose une qualité de vie agréable tout en restant à proximité de la capitale.

La ville d’Amiens, située à seulement 1h20 en train de Paris, en est le parfait exemple. Pour répondre à cette demande croissante, Nestenn y a ouvert deux agences : Amiens Centre et Amiens-Sud.

Le groupe a également ouvert trois autres agences dans la région : une dans la commune de Villers-Cotterêts dans l’Aisne, une à Somain dans le Nord et une à Cucq, tout proche de la commune du Touquet dans le Pas-de-Calais.

Grand-Est

Tout comme les Hauts-de-France, la région Grand-Est a connu une montée de son marché immobilier, bénéficiant de l’attrait suscité par ses biens de plus grande surface situés dans des espaces champêtres. C’est à Bar-le-Duc que s’est implantée en début d’année 2021 une nouvelle agence Nestenn.

Auvergne-Rhône-Alpes : en Isère, dans le Rhône ou encore dans la Drôme

En 2021, la région a été caractérisée par des prix au m² très variables selon les secteurs. Cela est notamment visible dans les communes dans lesquelles Nestenn a ouvert de nouvelles agences : à Montélimar, les prix au m² sont de l’ordre de 2360€ pour une maison et de 1715€ pour un appartement, à Annecy, les prix recensés sont plus élevés, allant de 5050€ le m² pour un appartement à 6310€ pour une maison. À Villefranche-sur-Saône, il faut compter 2390€ le m² pour un appartement et 3264€ pour une maison.

Nestenn s’est également établi à Bons-en-Chablais ainsi qu’à Villeurbanne-Est.

Bretagne – Pays de la Loire

Durant l’année 2021, le marché immobilier breton s’est très bien porté et a été particulièrement prisé, notamment dans l’ancien. Celui-ci a été préféré au neuf dont les chantiers sont restés à l’arrêt à cause de difficultés d’approvisionnement en matériaux.

Selon les notaires bretons « le volume sur un an glissant des ventes immobilières en Bretagne a enregistré un nouveau record, soit 7,5% de plus qu’en 2020 ». Les prix dans l’ancien avoisinent +11% pour les maisons et +12% pour les appartements.

En raison de leurs prix plus abordables et de leurs cadres bucoliques, la Bretagne et le Pays-de-la-Loire accueillent de plus en plus de primo-accédants qui s’éloignent des grandes agglomérations, en quête de verdure, et s’installent dans des villes moyennes.

L’ouverture de plusieurs agences a renforcé le maillage du groupe immobilier en régions Bretagne et Pays-de-La-Loire. En Bretagne, Nestenn a ouvert une agence à Quiberon, à Quimperlé, à Briec, à Plérin et à Pacé. Dans le Pays-de-la-Loire, Nestenn s’est implanté à Le Mans-Nord, à Aubigny-les-Clouzeaux ainsi que dans la commune Le Lion-d’Angers.

Nouvelle-Aquitaine

Au début du premier confinement, l’offre immobilière dans cette région a connu une forte baisse. Les vendeurs, alertés par la crise sanitaire, ont stoppé net leurs projets de vente et ont préféré attendre la reprise du marché.

Cependant, après une baisse substantielle des annonces au premier quadrimestre, le nombre de biens mis à la vente est remonté en flèche. À Biarritz, par exemple, le nombre d’annonces a connu de grandes variations. Au nombre de 241 en janvier 2021, il chute à 89 en avril et croit très rapidement pour atteindre 282 en mai.

Le marché a largement repris sa place en Nouvelle-Aquitaine, se montrant propice à l’ouverture de 7 nouvelles agences Nestenn : une à La Tremblade, en Charente-Maritime, deux en Dordogne à Nontron et Excideuil, et également deux dans le Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot et à Nérac. Enfin, le groupe a ouvert une agence spécialisée en location à Mont-de-Marsan dans les landes et une agence à Biarritz en mars 2021.

Sud de la France

Porté par son cadre ensoleillé et son climat méditerranéen, le marché immobilier dans le Sud de la France a connu une année extrêmement dynamique. Les taux particulièrement attractifs, les épargnes réalisées lors des multiples confinements et l’envie croissante des citadins de vivre dans un environnement provincial, renforcée par la mise en place du télétravail, sont autant de raisons qui ont poussées de nombreux Français à acheter un bien dans la région (résidence principale ou secondaire).

Malgré une tendance à la hausse du prix au m², et ce même dans des communes peu prisées avant confinement, le marché immobilier dans le Sud de la France prospère, se révélant favorable à l’implantation de 14 agences Nestenn. Le groupe immobilier a ainsi ouvert des agences en Ariège à Foix, dans l’Hérault à Castelnau-le-Lez et Lattes, dans les Pyrénées-Orientales à Toreilles et Perpignan-sud, dans les Alpes-Maritimes à Le Rouret, Nice-Nord et Nice-Ouest, dans le Var à Carqueiranne, Saint-Aygulf, Bandol et à Ajaccio-Franchini en Corse. Dans le Vaucluse une nouvelle agence Nestenn s’est installée à Orange en août 2021 et à Rognes en janvier 2021.

Territoires d’outre-mer

Nestenn a également établi une nouvelle agence à Baie-Mahault en Guadeloupe, faisant figure de proue sur ce territoire français d’outre-mer.

Un développement qui s’étend aussi à l’international !

Si Nestenn a connu un développement très important sur le territoire français, le groupe d’agences immobilières s’est également établi à l’international !

Deux nouvelles agences ont été ouvertes à l’Île Maurice, l’une à Point d’Esny, l’autre à Moka. Nestenn a également initié son implantation au Portugal par l’intermédiaire de l’agence pilote de Torres Vedras, ouvrant de nouvelles opportunités à de futurs franchisés portugais.