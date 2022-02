Nomination : Rami Karam nommé Directeur Général de la Centrale de Financement

Rami Karam prend la Direction générale de La Centrale de Financement, avec pour ambition d’accélérer le développement du courtier et de poursuivre sa transformation, afin d’en faire un acteur multicanal.

Rami Karam remplace Philippe Girou, qui quitte l’entreprise, et travaillera aux côtés de Sylvain Lefèvre, Président et co-fondateur de La Centrale de Financement.

Rami Karam a construit son parcours de dirigeant au sein d’entreprises de croissance et dans des contextes de forte transformation. Il a en outre développé une expertise pointue en matière de e-commerce et de digitalisation.

« Je suis heureux de rejoindre La Centrale de Financement où nous allons œuvrer avec l’ensemble des équipes, à accélérer notre croissance et notre transformation pour proposer l’offre de prêts immobiliers la plus pertinente à nos clients sur l’ensemble des canaux de distribution », déclare Rami Karam, Directeur général de La Centrale de Financement.

« L’agilité et la culture du développement sont des marqueurs de La Centrale de Financement depuis que nous l’avons créée, il y a bientôt 10 ans, avec Philippe Girou que je remercie pour son engagement dans cette aventure. L’arrivée de Rami va nous permettre d’accélérer encore notre trajectoire de croissance pour accompagner l’évolution du marché immobilier » précise Sylvain Lefèvre.

« Rami Karam, avec qui j’ai la chance de travailler depuis de nombreuses années, a tout le talent et l’expertise nécessaires pour accompagner les équipes dans la transformation digitale qu’opère La Centrale de Financement pour laquelle nous avons de grandes ambitions, au service de nos clients, courtiers et mandataires indépendants » complète Sébastien Limousin, Directeur Distribution et Digital du groupe APRIL, en charge de l’écosystème immobilier.

Qui est Rami Karam ?

Diplômé de l’université américaine de Beyrouth et de l’Essec, Rami Karam a débuté sa carrière en 2006 chez Orange comme CRM pole manager, puis Product Line Manager. En 2010, il intègre Syniverse Technologies en tant que Product Manager, avant de rejoindre E-merchant, filiale de Pixmania, en 2012 comme Directeur de compte pour Carrefour. En 2013, Rami Karam rejoint le comparateur LesFurets.com, d’abord comme Head of Program Management, puis comme Product Director en 2016. Il avait pris la Direction générale des Furets.com en 2019.