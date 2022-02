Seqens/ Plateau Urbain : première démarche d’occupation temporaire

Soucieux de mobiliser utilement son patrimoine en initiant des partenariats innovants, Seqens engage avec la coopérative d’intérêt collectif « Plateau Urbain » sa première démarche d’occupation temporaire.

Une démarche inédite à Asnières-sur-Seine

Le groupe Seqens a sollicité Plateau Urbain pour assurer la gestion d’occupation temporaire sur l’un de ses biens à Asnières-sur-Seine (92), à proximité du métro Gabriel Péri. Cette occupation temporaire, baptisée « Atlas » par ses occupants, a démarré en octobre 2021 pour une durée de 18 mois. Il prendra fin avec le démarrage des travaux de transformation par Seqens d’un ancien immeuble de bureaux en immeuble d’habitations

Cette occupation permet un usage utile de ces locaux temporairement vacants. Ainsi, le but est de les mettre à la disposition de porteurs de projet, qui proviennent majoritairement de l’art et de l’artisanat : arts plastiques, textile, design, joaillerie, cosmétique, upcycling, musique. On retrouve également quelques structures associatives.

DR. Sequens _ Répartition des structures occupantes

Une offre de bureaux et d’ateliers

Le projet redonne de la valeur d’usage à la fois à des bureaux mais aussi à des espaces type « atelier ». En effet, des espaces de réserves en sous-sol sont également mis à disposition des occupants.

Un projet co-construit, ancré sur le territoire d’Asnières-sur-Seine

L’objectif consiste à créer une synergie entre des acteurs issus de divers secteurs (art, transition écologique, action sociale…). De plus il s’agit d’impulser une dynamique collective favorisant le partage de connaissances, la mutualisation de matériel et les projets communs.

À ce titre, le projet s’inscrit dans une véritable démarche collective. Les structures participeront à la vie collective du site, à son animation et à son bon fonctionnement. L’aménagement des espaces communs, les évènements dans le bâtiment ou encore l’identité du lieu seront co-construits avec l’ensemble des occupants.

Les structures occupantes disposent en grande partie d’un ancrage local à Asnières-sur-Seine ou plus largement, dans le département des Hauts-de-Seine (92). L’objectif du projet est de consolider ces liens et d’ancrer le lieu dans l’écosystème urbain local, des événements ponctuels à destination des habitants et salariés du quartier, et en s’intégrant dans les réseaux locaux. Plus largement, cet ancrage territorial a vocation à contribuer au développement économique, social et culturel du quartier.

En savoir plus sur « Plateau Urbain »

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire. Elle propose la mise à disposition d’espaces urbains vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Depuis 2013, elle a permis l’accueil de plus de 1000 projets émergents dans une trentaine de sites