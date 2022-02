Altacasa, la start-up qui réinvente la résidence secondaire, recrute (massivement)

Chez Altacasa, nous sommes tous animés par le même objectif : offrir des expériences uniques et mémorables à notre clientèle et faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. En recrutant un expert dont le métier repose exclusivement sur l’exploration des meilleures expériences possibles, nous inventons un job de rêve.

Romain Saint Guilhem, PDG et co-fondateur d’Altacasa

Altacasa, la PropTech qui propose aux particuliers de devenir propriétaire de parts de maisons haut-de-gamme, annonce une large vague de recrutements à la croisée des mondes de la tech, de l’immobilier, du service et de la finance.

Depuis son lancement, la PropTech Altacasa s’érige comme un acteur disruptif du marché de la résidence secondaire en France. La jeune pousse qui propose aux particuliers de devenir propriétaires de parts de maisons haut-de-gamme renforce ses effectifs et recrute en 2022 une cinquantaine de profils dotés d’une solide expertise sur des sujets clés, au service d’une expérience de haut niveau.

Investir à plusieurs dans une maison de vacances

Romain Saint Guilhem, PDG et co-fondateur d’Altacasa, explique : “Nous proposons une nouvelle manière de penser la résidence secondaire en vendant des maisons d’exception en parts. Aujourd’hui, 40% des Français aspirent à l’acquisition d’une résidence secondaire alors que seuls 13% en sont propriétaires. Préféreriez-vous une résidence secondaire classique où vous n’auriez pas le temps d’aller ou bien des moments d’exceptions dans des propriétés de prestige ? Le modèle séduit : face au nombre grandissant de demandes, nous renforçons largement nos effectifs. »

De nombreux profils

Par son modèle unique, les besoins d’Altacasa se déploient sur un large spectre d’activités : dénicher des perles rares sur le marché de l’immobilier, les rénover et décorer, les proposer à la vente en parts aux clients, puis gérer l’entretien des biens et leur partage entre copropriétaires ou encore assurer des services de conciergerie.

Parmi ces profils, Altacasa recrute des experts partageant une forte conviction pour le caractère exceptionnel de son modèle, permettant de repenser l’immobilier pour une variété de métiers : réinventer les classiques de l’immobilier en y intégrant des ressources innovantes. Parmi eux :

Un.e data scientist – pour une meilleure connaissance de ses clients et de leurs attentes.

Un.e House Promotion Coordinator – fin gestionnaire de la promotion des maisons d’exception.

Un.e Acquisition Manager South of France – un chasseur ou une chasseuse de maisons de rêve.

Un.e Head of partnership – poste stratégique pour promouvoir Altacasa auprès d’apporteurs d’affaires.

Une nouvelle définition du métier de CEO : un.e cobaye à envier !

Afin de proposer à sa clientèle des biens d’exception, Altacasa repense l’immobilier et lance un recrutement national pour une position singulière : celle de Chief Experience Officer (CEO). Garant.e de la qualité des expériences proposées, le ou la CEO expérimentera les biens d’exception avant de remettre les clés aux clients Altacasa, en vérifiant que tout est au niveau attendu : un salon parfait pour se détendre devant un feu de cheminée, une cuisine équipée pour donner envie de devenir chef cuistot, une salle de bain où l’on se prélasserait pendant des heures, une salle à manger qui donne envie d’organiser des banquets, des chambres qui appellent à la grasse matinée, un magnifique jardin qui donne envie d’habiter en pleine nature, des jeux drôles et intelligents pour les enfants, etc.

“Chez Altacasa, nous sommes tous animés par le même objectif : offrir des expériences uniques et mémorables à notre clientèle et faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. En recrutant un expert dont le métier repose exclusivement sur l’exploration des meilleures expériences possibles, nous inventons un job de rêve” explique Romain Saint Guilhem.