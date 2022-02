PAP (re)devient PARTICULIER A PARTICULIER et s’affiche dans le métro

Dans une nouvelle campagne, PAP reprend son nom d’origine PARTICULIER A PARTICULIER pour affirmer son positionnement : 1ère plateforme immobilière sans commission.

PAP.fr vous connaissez ? Oui De Particulier à Particulier ! Dans sa nouvelle campagne et dans toutes ses communications, PAP reprend son nom d’origine PARTICULIER A PARTICULIER pour affirmer son positionnement de manière explicite et engagée et y accole une nouvelle signature : 1ère plateforme immobilière sans commission.

Une campagne d’affichage engagée

Oui, c’est de l’argent facile ! Par cette accroche, PARTICULIER A PARTICULIER entend rappeler dans une nouvelle campagne de publicité déployée en affichage, les économies significatives que permettent la vente, l’achat ou la location sans intermédiaire. Alors que la problématique du pouvoir d’achat prend de plus en plus d’importance dans l’opinion publique – au point de devenir l’un des thèmes majeurs de l’élection présidentielle – PARTICULIER A PARTICULIER réaffirme que les honoraires d’agences ne sont pas une fatalité !

Une économie qui ne signifie pas absence de services puisque la marque en profite également pour mettre en avant tous les services qu’elle met à disposition des particuliers pour qu’ils réussissent leurs transactions immobilières : estimation du prix de vente, coach immobilier, service de renseignements juridiques, visites virtuelles 3D, etc.

Enfin, la marque entend promouvoir son excellente expérience client caractérisée par une note de 4,6/5 sur la base de 6.182 avis de consommateurs certifiés sur Trustpilot.

Cette campagne sera déployée via trois visuels sur 1.000 panneaux d’affichage dans le métro et le RER à Paris et en Ile-de-France, du 3 au 9 février inclus. Un relais en TV via le parrainage de la météo sur BFM TV aura lieu en deux vagues d’une semaine jusqu’au 1er avril 2022. Conçue en interne, cette campagne, volontairement consumériste, est portée par ses ambassadeurs, conformément à l’esprit qui anime l’entreprise depuis 1975.

Une campagne relayée en TV

Parallèlement à la vague métro, PARTICULIER A PARTICULIER va parrainer la météo sur BFM TV jusqu’au 4 mars 2022 inclus avec, pour chaque bulletin, un billboard de 8 secondes dédié avant et après. A raison de 17 bulletins météo par jour, cette communication représentera plus de 170 diffusions par semaine. Une nouvelle vague aura lieu du lundi 28 mars au vendredi 1er avril inclus, cette fois-ci uniquement le matin, créneau où se situent les plus fortes audiences sur BFM.

Au total, cette campagne cumulera 420 diffusions qui devraient toucher de nombreux Français, compte tenu des excellentes performances d’audience enregistrées par BFM TV avant chaque élection présidentielle.