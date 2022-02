« Ayez le réflexe SCPI pour contribuer à protéger votre épargne de l’inflation ! », Guillaume Arnaud

Guillaume Arnaud, Président du Directoire de SOFIDY vous explique comment protéger votre épargne en en investissant une partie sur des produits pas ou peu sensibles à l’érosion inflationniste.

En ce début d’année, le caractère transitoire ou non de la poussée inflationniste qui accompagne la reprise économique fait toujours débat. Chez SOFIDY, nous continuons d’analyser ce phénomène comme en majeure partie conjoncturel, avec un apaisement progressif des tensions sur l’offre et sur les prix de l’énergie provoquées par la réouverture simultanée des économies après un choc inédit.

Protéger son épargne

Pour autant, il reste délicat d’évaluer si le pic d’inflation a déjà été atteint et à quel niveau elle atterrira une fois le choc sur les chaînes d’approvisionnement dépassé. Face à cette incertitude, il est prudent de protéger son épargne en investissant une partie de son épargne sur des produits pas ou peu sensibles à l’érosion inflationniste. Toute hausse des prix induit mécaniquement une baisse des rendements réels des produits rémunérés à taux fixe aux premiers rangs desquels les obligations d’État et les fonds en euros.

À l’inverse, de ce point de vue, les SCPI apparaissent comme un meilleur outil pour protéger son épargne.

L’immobilier tertiaire, sur lequel investissent vos SCPI, accompagne la remontée générale des prix à double titre : les loyers, principale composante des rendements de la pierre-papier, sont indexés sur des indices ayant une forte composante liée aux prix à la consommation ; rare, bien placé et positionné sur des segments de marché résilients, l’immobilier tertiaire peut aussi bénéficier d’un « pricing power », c’est-à-dire d’une capacité à répercuter la hausse générale des prix dans les loyers lors des changements de locataires ou de renouvellements de baux. C’est précisément la typologie d’actifs qui constitue le cœur de portefeuille des fonds gérés par SOFIDY.

Se constituer un patrimoine immobilier à moindre effort

Dans un contexte inflationniste mais de taux réels toujours très faibles, souscrire des parts de SCPI à crédit peut même s’avérer une combinaison gagnante pour se constituer un patrimoine immobilier à moindre effort : l’épargnant-emprunteur verra sa charge mensuelle de crédit allégée par l’inflation tandis que les rendements des parts, qui permettent de couvrir une partie des échéances mensuelles, profiteront de la revalorisation indicielle des loyers. SOFIDY a d’ailleurs lancé en septembre 2021 SOFIDY Financement, filiale spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI à crédit et qui offre ainsi aux conseillers en gestion de patrimoine un ensemble de solutions sur mesure pour mieux vous accompagner dans la concrétisation de vos objectifs patrimoniaux.

Cette stratégie patrimoniale est aussi un moyen efficace pour préparer progressivement, et le plus tôt possible, une source de revenus complémentaires futurs (non garantis) pour différents projets de vie et/ou dans la perspective de sa retraite.