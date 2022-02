Nomination : Clément Guy, nouveau Directeur investissement & développement tertiaire COFFIM

COFFIM, groupe familial de promotion immobilière, nomme Clément GUY au poste de Directeur investissement & développement tertiaire.

Clément GUY, rejoint le groupe COFFIM au poste de Directeur investissement & développement tertiaire. Il est directement rattaché à Thibault DUTREIX, Directeur Général de COFFIM. Il aura pour mission de développer les opérations tertiaires et de restructuration & transformation urbaine du groupe, que ce soit en compte propre ou en partenariat avec des investisseurs tiers.



COFFIM bénéficie d’une expertise dans le tertiaire avec 75 000 m² de bureaux en cours de chantier et en pipeline. Le promoteur est aussi spécialiste de projets de transformation urbaine avec à son actif le siège de Zodiac boulevard Davout à Paris (20ème) en résidence étudiante ou la transformation d’un immeuble de bureaux à Suresnes en résidence sénior.

COFFIM réalise par ailleurs deux opérations emblématiques. L’une située dans le 18ème rue Versigny consiste en la réhabilitation d’un garage en 51 appartements et 1 144 m² de bureaux. L’autre, dans le 20ème, a pour objectif la réhabilitation et transformation de l’imprimerie Cité-Press en un hôtel lifestyle de 139 chambres.



Diplômé de l’ESCP-EAP, Clément GUY bénéficie d’une solide expertise dans l’investissement immobilier et l’asset management après 16 ans d’expérience dans ces domaines. Il a débuté sa carrière en 2006 dans l’équipe Investissement et Asset Management chez Archon Group, une filiale de Goldman Sachs basée à Paris. En 2015 il rejoint Tikehau Capital en tant que Responsable d’investissements (équipe immobilier) puis comme Directeur d’investissements.

« Avec son expertise dans l’investissement immobilier, Clément GUY vient consolider et accélérer notre stratégie de développement sur le secteur du tertiaire et notre souhait d’accélérer notre positionnement sur les thématiques de la transformation urbaine et de l’évolution des usages », souligne Thibault DUTREIX, Directeur Général de COFFIM.