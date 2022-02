Vente immobilière : Faites estimer votre bien par Laforêt et tentez de gagner 3 000 euros 

Jamais à court d’idées pour se rapprocher des Français, Laforêt lance une opération pour vous faire gagner l’équivalent de la valeur de 1 m ², soit 3 000 euros. Explications …

1 estimation chez Laforêt = 1 chance de remporter la valeur de 1 m² soit 3 000 euros

Avec Laforêt, faire estimer son bien, ça peut rapporter gros ! Du 7 février au 31 mars, pour toute estimation de leur bien dans l’une des 700 agences du réseau, les propriétaires peuvent participer à un tirage au sort pour espérer remporter l’équivalent de la valeur de 1 m2, soit 3 000 euros*. À l’issue de cet événement, 5 gagnants seront désignés.

Cette opération inédite, originale et engageante vient valoriser l’expertise métier des conseillers du réseau. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas si simple d’estimer un bien, surtout lorsqu’il s’agit du sien. Dans les agences du réseau, ces experts se tiennent donc prêts à faire parler leur savoir-faire et leur connaissance du secteur pour déterminer le prix juste, celui qui permettra au bien de se vendre dans les meilleurs délais.

Une nouvelle signature de marque : « Respirez, vous passez par Laforêt »

Ce nouveau temps fort, baptisé « Estimez, gagnez des m2 », relayé en agences et sur les canaux digitaux de la marque, s’inscrit dans la continuité des précédentes opérations menées en 2020 avec la « Grande Estimation » et l’an dernier avec le « Mandat Gagnant ». Il donne l’occasion à Laforêt d’illustrer sa nouvelle signature de marque, « Respirez, vous passez par Laforêt », et de réaffirmer sa promesse de simplifier les projets immobiliers de tous les Français.

* Estimation par Laforêt France du prix moyen au m² des biens vendus en France en 2021.