Marchés financiers : Tout tourne autour de l’Ukraine

Avec la situation de guerre en Ukraine, les marchés financiers risques d’être instables.

Le point avec Jeffrey Halley, analyste de marché senior, Asie-Pacifique, d’OANDA.

Avalanche d’indices PMI

La semaine du 28 février au 6 mars 2022 sera marquée par l’arrivée d’une avalanche d’indices PMI manufacturiers et non manufacturiers aux États-Unis et en Europe, une hausse probable des taux de la Banque du Canada, deux jours de témoignage sur la Colline par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le tout couronné par la dernière publication des emplois non agricoles aux États-Unis, le 4 mars.

En Asie, nous assisterons à la publication des indices PMI régionaux, qui indiquent la direction que prennent les économies touchées (ou non) par l’omicron, à la décision sur les taux de la RBA ce mardi 1er mars et, surtout, aux indices PMI officiels et non officiels de la Chine.

Au vu de ce programme, l’élément le plus important sera le témoignage de Powell et la question de savoir si la situation en Ukraine menace de faire dérailler le rythme du resserrement de la Fed, qui devrait commencer lors de la réunion du FOMC du mois de mars.

Gèle des actifs des banques russes

Revenons à la seule chose qui compte vraiment pour les marchés financiers et le monde en ce moment, la guerre de la Russie en Ukraine.

Au cours du week-end, les sanctions ont été sérieusement renforcées, avec la participation totale de l’Europe. Les banques russes ont été coupées de SWIFT. L’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont notamment gelé les actifs des banques centrales russes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas intervenir sur les marchés des devises. La liste des interdictions d’accès à l’espace aérien, des gels d’actifs et des interdictions de voyager imposés aux particuliers et aux entreprises russes est trop longue pour être énumérée. L’Allemagne, qui traînait les pieds, s’est mise au diapason et a autorisé les ventes d’armes à l’Ukraine, tout en augmentant massivement son budget de défense. Les soldats allemands ne se présenteront plus aux exercices de l’OTAN avec des balais.

Le président Poutine doit maintenant accepter que les puissances « occidentales » sont prêtes à accepter une certaine douleur économique pour punir la Russie. Naturellement, il a mis les forces nucléaires russes en état d’alerte et le Belarus a « voté » pour autoriser le stationnement d’armes nucléaires russes sur son sol. Pendant ce temps, il semble que l’invasion russe ne se déroule pas tout à fait comme prévu, grâce à la ténacité et à la bravoure du peuple ukrainien.

Une ruée vers les banques a déjà commencé en Russie au cours du week-end, et le rouble, s’il est effectivement négocié aujourd’hui, dépassera largement les 100 dollars pour un dollar américain. L’inflation connaîtra immédiatement un pic massif, et le système bancaire russe sera probablement en difficulté. Rien de tout cela ne dérangera Vladimir Poutine, mais ses soldats ont effectivement subi une baisse de salaire de près de 50 % depuis le début de la guerre en termes de dollars. Si Poutine autorise l’utilisation d’armes thermobariques, même la Chine est susceptible de le lâcher comme une pierre chaude, et la fin de la partie aura commencé.

Les marchés boursiers asiatiques résistent

L’Asie a connu aujourd’hui une liquidation du risque et une ruée vers les zones refuges, non seulement à cause des gros titres sur le nucléaire de Poutine ou de l’implosion imminente de l’économie russe, mais aussi en raison des effets d’entraînement sur l’économie mondiale, à commencer par l’inflation. Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté, le pétrole et l’or se sont redressés, et le dollar américain s’est apprécié par rapport aux devises du DM et des pays émergents asiatiques. Tout cela est tout droit sorti du livre de recettes de l’aversion pour le risque.

Les marchés boursiers asiatiques, cependant, se révèlent très résistants et, dans le cas de la Chine, du Japon et de l’Australie, sont en train de se redresser, ce qui a permis aux contrats à terme américains de compenser une partie de leurs pertes. Selon Jeffrey Halley, l’exclusion de SWIFT est conçue pour permettre encore les paiements pour l’énergie et les matières premières. Par ailleurs, des responsables russes et ukrainiens organiseront une réunion aujourd’hui à la frontière biélorusse. Il est clair que les méga-boules du marché des actions, qui achètent en permanence les titres à la baisse, escomptent que des progrès seront accomplis pour mettre fin à la guerre. Je ne suis pas en désaccord avec la prémisse, seulement avec le timing.

Le premier signe de progrès émergeant officiellement de cette réunion, s’il se produit, devrait déclencher un rallye immédiat de l’argent chaud mondial vers le risque. Les conséquences à long terme de la destruction de l’économie russe seront un vent contraire au niveau mondial, mais à court terme, une réunion un tant soit peu positive devrait faire basculer le sentiment du marché.

Les actions asiatiques font preuve de résilience

Les contrats à terme américains ont été écrasés à l’ouverture de la bourse asiatique ce matin, annulant tous les gains impressionnants de vendredi. Depuis, les contrats à terme sur les indices américains ont effacé une partie de ces pertes initiales, tandis que plusieurs marchés asiatiques clés s’échangent en territoire positif.

Les contrats à terme sur le S&P 500 sont en baisse de 1,20 %, tandis que le Nasdaq a chuté de 1,85 %. Le Dow Jones a le plus souffert, ses composantes étant les plus exposées à la flambée des prix de l’énergie et des matières premières. Les contrats à terme du Dow Jones ont reculé de 2,05 % en Asie.

Les marchés asiatiques racontent une histoire assez différente, basée sur le fait que les restrictions SWIFT ne bloquent pas les flux financiers pour les exportations d’énergie et de matières premières de la Russie, et sur l’espoir que la réunion Ukraine-Russie d’aujourd’hui produise des progrès pour mettre fin à la guerre. En outre, la PBOC chinoise a injecté aujourd’hui 300 milliards de yuans de liquidités sur les marchés locaux par le biais d’une opération de pension à 7 jours, afin de calmer les esprits.

Tout cela a laissé les marchés asiatiques dans une situation très instable. Le Nikkei 225 est en hausse de 0,30 % et le Kospi de la Corée du Sud de 0,40 %. En Chine continentale, le Shanghai Composite a baissé de 0,40 % après avoir augmenté plus tôt, tandis que le CSI 300 a également baissé de 0,75 %, après avoir augmenté plus tôt. Hong Kong est en baisse de 0,80 %.

Singapour a baissé de 0,70 %, tandis que Kuala Lumpur a bondi de 1,10 %, probablement grâce à la reprise des matières premières et de l’énergie. Les marchés de Taïwan et d’Indonésie sont fermés aujourd’hui. Comme à Kuala Lumpur, les marchés australiens sont également en hausse. L’ASX 200 et le All Ordinaries progressent de 0,50 %.

Bien que les marchés asiatiques soient quelque peu en proie à l’instabilité aujourd’hui, il est remarquable que nous n’assistions pas à un effondrement des actions après les événements du week-end. Il est peu probable que l’Europe s’en sorte aussi bien étant donné que les actions de l’UE et de l’Allemagne suggèrent qu’elles sont prêtes à accepter plus de douleur économique pour mettre la Russie au pas. Les actions européennes sont susceptibles d’ouvrir en forte baisse et d’annuler les gains de vendredi, à moins que la réunion Ukraine-Russie d’aujourd’hui ne nous surprenne positivement.

Le dollar américain reste élevé

Le dollar américain a fortement progressé dans les échanges asiatiques, l’escalade des sanctions du week-end ayant provoqué des flux de capitaux vers le billet vert. L’indice dollar est en hausse de 0,70% ce matin. L’EUR/USD a chuté de 0,90 % aujourd’hui à 1,1170 et, bien que les données techniques ne soient guère significatives dans ce genre de marché, il faudrait que le seuil de 1,1100 soit franchi pour que le mouvement de vente soit plus important.

Le yen japonais a également bénéficié d’un afflux de capitaux, la paire USD/JPY restant inchangée à 115,50 aujourd’hui, ce qui limite les gains du dollar américain. Cependant, le GBP/USD a chuté de 0,40 % à 1,3360, et les indicateurs de sentiment, AUD/USD et NZD/USD ont souffert. L’AUD/USD a chuté de 0,70% à 0/7180, tandis que le NZD/USD a chuté de 0,85% à 0,6685.

L’USD/CNY et l’USD/CNH restent inchangés à 3,3150, la PBOC ayant l’intention de limiter la volatilité et certains flux de refuge vers le Yuan plafonnant les gains du dollar américain. Les monnaies asiatiques régnantes sont en retrait, poussées par la nervosité des prix de l’énergie et des approvisionnements, et un mouvement vers la sécurité par des flux monétaires rapides. Les devises USD/KRW, USD/THB et USD/INR sont toutes en hausse d’environ 0,75 % aujourd’hui et la nature importatrice d’énergie de l’Asie signifie qu’elles resteront vulnérables à la hausse des prix du pétrole et du gaz. L’Ukraine est également un important exportateur de céréales vers la région, et les craintes d’une inflation des prix alimentaires persisteront également.

Le rouble russe, en raison des restrictions SWIFT du week-end, est naturellement peu échangé aujourd’hui. La plupart des banques non russes seront réticentes à régler l’autre côté d’une transaction en roubles, et je ne doute pas que les responsables de la conformité aient une matinée chargée. Le rouble s’est échangé sur le marché intérieur à près de 150 pendant le week-end, les Russes ayant provoqué une ruée vers les banques pour changer leurs économies en devises fortes. Il se serait échangé à 117,00 sur les marchés de gros aujourd’hui, et je pense que le fait que les Européens se rallient à SWIFT et gèlent les réserves de la banque centrale russe signifie que des pertes plus importantes sont à venir pour la monnaie. Cela semble se répercuter sur d’autres marchés adjacents, l’USD/TRY ayant augmenté de 1,80 % en Asie.

Les prix du pétrole sont en forte hausse en raison du renforcement des sanctions

Sans surprise, la forte escalade des sanctions au cours du week-end, qui a suscité la panique chez les Russes ordinaires, a entraîné une forte hausse du pétrole aujourd’hui. Le Brent a grimpé de 3,50 % à 101,85 dollars le baril, et le WTI de 4,55 % à 96,10 dollars le baril.

Les prix du pétrole sont, en fait, légèrement éloignés des sommets initiaux, potentiellement en raison des espoirs suscités par la réunion Ukraine-Russie, avec une action similaire sur les marchés des actions et des devises. La volatilité devrait se poursuivre, la direction à court terme étant à la merci des titres de l’Europe de l’Est. La libération des stocks de pétrole brut ne sera probablement qu’un pansement temporaire sur un marché de l’énergie qui était déjà tendu avant le conflit.

Le pétrole brut Brent a un support bien défini à 96,00 $ le baril, avec une résistance à 106,00 $. Le WTI a un support à 90 $ le baril, avec une résistance à 100 $ le baril. Apportez des poches profondes et des nerfs d’acier si vous voulez jouer sur ce marché.

L’or est en hausse de 1,10%

Les sanctions occidentales à l’encontre de la Russie ont été considérablement renforcées au cours du week-end, ce qui a entraîné une vente par aversion au risque sur les marchés à l’ouverture de la bourse asiatique et, par conséquent, une hausse du prix de l’or. L’or a augmenté de 1,10 % à 1911 $ l’once ce matin, mais il est maintenant un peu plus bas que ses sommets intrajournaliers autour de 1927 $ l’once.

L’action du prix de l’or suit de près l’action des nerfs calmants observée dans d’autres classes d’actifs aujourd’hui, aidée par les espoirs de la réunion Ukraine-Russie sur la frontière biélorusse à venir. L’action du prix de l’or a déçu la semaine dernière, traçant un jour de renversement extérieur, un indicateur baissier après qu’il ait atteint 1975,00 $ l’once lors d’un achat de panique.

Cela ajoutera un élément de prudence pour les acheteurs d’or maintenant et, en tout cas, l’or est plus vulnérable à toute sorte de nouvelles positives, aussi ténues soient-elles, en provenance d’Europe de l’Est. L’or a une résistance à 1927 $, et 1975 $, avec un support à 1880 $. Un échec sur ce dernier point pourrait déclencher une forte inversion à la baisse qui pourrait s’étendre jusqu’à la zone des 1800 $ l’once.