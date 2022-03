Label « résid’vélo » : Seqens s’engage en faveur des mobilités douces

Seqens encourage la pratique du vélo et poursuit son engagement à travers le projet « Ensemble à vélo », en partenariat avec plusieurs acteurs du monde du vélo.

Encourager la pratique du vélo à Sceaux

Pascal Van Laethem, Directeur général de Seqens présente le guide d’aménagement des locaux vélo et son nouveau label « Résid’vélo » avec la présence de M. Patrice PATTEE, Maire-adjoint à l’Espace public et aux mobilités de la ville de Sceaux, et de Mme Catherine PILON, Secrétaire générale du Club des Villes et territoires cyclables et marchables.

Ce label s’inscrit dans une démarche globale et volontaire visant à encourager la pratique du vélo auprès des locataires de Seqens.

Développer l’expérimentation à l’ensemble du patrimoine de Seqens

Seqens avec l’aide de l’APES a lancé en 2018, une expérimentation dans 4 de ses résidences sur la commune de Sceaux. Cette dernière vise à équiper en locaux vélos les locataires. Ils mettent également en place un programme d’accompagnement comprenant notamment des ateliers d’autoréparation vélo, des cours de remise en selle et des balades découvertes.

Les objectifs sont les suivants. En premier lieu lever les obstacles à une plus grande pratique du vélo chez les locataires. Et ensuite mettre en place des actions adaptées pour un usage plus régulier du vélo.

Fort des enseignements tirés de cette expérimentation à Sceaux, cette démarche, financée par la Région Ile-de-France, a vocation à être déployée dans l’ensemble du patrimoine de Seqens.

Garantir aux locataires un service vélo de qualité

Concrètement, un guide méthodologique construit par les collaborateurs de l’entreprise permet d’intégrer la dimension vélo à tous les niveaux, de la gestion du patrimoine aux réhabilitations et à la construction pour offrir à terme un véritable service vélo aux locataires.

Les équipes se sont mobilisées au cours d’ateliers pratiques pour aboutir à un aménagement type des locaux vélo adapté aux besoins. Ce guide donne aux équipes en charge de concevoir les nouvelles résidences, des préconisations sur les emplacements de local à vélo, sur leur sécurisation, leur équipement, leur dimensionnement etc.

Seqens pourra ainsi garantir à ses locataires, un service vélo de qualité dans ses résidences et contribuer au changement d’usage dans leur mobilité. Les résidences concernées bénéficieront à termes du label « Résid’vélo » qui pourrait impliquer le Club des Villes et territoires cyclables et marchables.

« Seqens poursuit son action en faveur d’un meilleur cadre de vie dans ses résidences et encourage ainsi ses locataires à une pratique régulière du vélo pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. » déclare Pascal Van Laethem, Directeur général de Seqens.

Plusieurs acteurs du monde du vélo comme Velab, Solicycle, Sustainable Mobilities et Cocyclette s’engagent auprès de Sequens dans cette action.