Dominique Boussuge (Institut International des Experts) : Pathologies du bâtiment, la rénovation de l’ancien

Mon Podcast Immo reçoit Dominique Boussuge, Présidente de l’Institut International des Experts.

Dominique Boussuge est experte technique et scientifique en ouvrages bâtis et ouvrages d’arts et pathologiste internationale. Elle aborde aujourd’hui la rénovation des bâtiments anciens, construits avant les années 50.

Comment protéger et entrenir la pierre et sauvegarder ces immeubles et maisons dans le respect des règles de l’art ? Les réponses dans cet épisode de Mon Podcast Immo.