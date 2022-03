Professionnels de l’immobilier : MeilleursAgents lance « Ad Manager » pour vos pub digitales

Avec Ad Manager, Meilleurs Agents enrichit sa gamme de produits dédiés aux professionnels de l’immobilier avec une solution leur permettant d’accéder à de grands sites français tels Le Monde, Orange, Eurosport, 20 MinuteS

Alors que 62% des agents immobiliers déclarent avoir du mal à se différencier et que 3 agences sur 4 souffrent d’un déficit de notoriété , la publicité digitale apparaît comme un véritable levier de visibilité…

Afin de faciliter l’accès du digital aux professionnels de l’immobilier, Meilleurs Agents lance “Ad Manager”, qui vient enrichir sa gamme de produits dédiés à la visibilité des agences. Créée pour les professionnels, cette nouvelle solution leur permet d’accéder en toute simplicité aux emplacements publicitaires de grands sites français tels que Le Monde, Orange, Eurosport, 20 Minutes, etc. (d’ordinaire inaccessibles) afin de se faire connaître

Un outil pour gérer ses campagnes en ligne

Solution clé en main, Ad Manager a été imaginé afin de rendre la publicité digitale plus accessible pour les professionnels. Si aujourd’hui, plusieurs offres existent sur le marché, elles nécessitent de posséder certaines connaissances en digital et en publicité en ligne. Avec Ad Manager, Meilleurs Agents propose une alternative efficace et abordable pour diffuser des bannières publicitaires uniquement auprès d’une audience qualifiée “vendeur”. En effet, après un long travail de recherche et de développement, Meilleurs Agents peut proposer à ses partenaires agents immobiliers de re-cibler des internautes depuis sa propre audience.

Par ailleurs, le client doit souvent gérer la production de sa création seul et n’a pas d’interlocuteur dédié pour l’accompagner tout au long du processus, là où la solution Ad Manager permet au professionnel de contacter directement son conseiller Meilleurs Agents s’il rencontre la moindre difficulté. Pour Franck Le Tendre, vice-président des opérations commerciales chez Aviv France – Meilleurs Agents : “Ad Manager offre la possibilité unique de développer très simplement, et à moindre coût, sa visibilité au sein d’une audience qualifiée. En effet, aucune connaissance en publicité ou en digital n’est nécessaire et l’audience touchée est réellement ciblée”. Seule condition pour pouvoir souscrire à Ad Manager : être déjà partenaire de Meilleurs Agents via l’offre “Expérience Vendeurs”.

Quels bénéfices pour les agences ?

A travers cette nouvelle solution, Meilleurs Agents permet aux agences immobilières d’être :

Présentes chez de grandes marques médias. Ad Manager permet aux professionnels de l’immobilier de diffuser des bannières publicitaires sur de grands sites français normalement inaccessibles (Le Monde ; Orange ; Eurosport ; 20 Minutes etc.).

Visibles auprès d’une audience qualifiée. Tout repose sur la technologie de retargeting – ou reciblage publicitaire – utilisée. Meilleurs Agents s’appuie sur Criteo, l’un des leaders mondiaux de la publicité en ligne. Grâce au retargeting, seuls les visiteurs du site Meilleurs Agents, porteurs de projets de vente potentiels, se verront ensuite afficher une bannière sur les autres sites qu’ils visiteront au cours des jours suivants. Cette bannière sera évidemment aux couleurs de l’agence souscriptrice et renverra vers sa vitrine digitale Meilleurs Agents. La solution tient aussi compte du lieu où se trouve le visiteur reciblé : seuls les porteurs de projets géolocalisés dans la zone de chalandise de l’agence cliente seront susceptibles de se voir afficher une bannière de l’agence en question.

Actrices de leur stratégie digitale en toute simplicité. Avec Ad Manager, l’utilisateur n’a pas besoin d’être un expert en publicité ou en digital. Le client choisit depuis son espace professionnel parmi ses biens vendus et/ou ses meilleurs avis clients celui qu’il souhaite mettre en avant sur sa bannière. La création de sa bannière est ensuite automatiquement générée par Ad Manager, puis la technologie de retargeting de l’outil prend le relais pour diffuser la bannière sur les bons sites et surtout auprès des bonnes personnes.

Flexibles sur leur budget. Le client peut répartir son budget (et donc ses affichages) sur l’année comme il l’entend. Concrètement, le client souscrit à un forfait mensuel sur 12 mois, facturé de façon fixe chaque mois, mais il dispose immédiatement de la totalité de son budget annuel qu’il peut répartir selon ses souhaits !

Un référencement optimisé sur les sites partenaires

Grâce à la solution Ad Manager, les professionnels de l’immobilier peuvent bénéficier d’un référencement complémentaire. Là où la vitrine digitale permet d’être visible au bon moment auprès du vendeur potentiel, Ad Manager permet au client de retoucher ce même vendeur plus tard, à d’autres moments de son parcours digital. En fonction du palier d’investissement choisi, une agence peut en effet s’attendre à être affichée jusqu’à 20 000 fois par mois sur les sites partenaires de Meilleurs Agents, augmentant ainsi la répétition et donc la mémorisation du message !