Meilleurs Agents lance Encart Pub, une solution publicitaire qui permet aux agences de booster leur notoriété

Avec leurs points de vente fermés, les agents immobiliers ont plus que jamais besoin de travailler leur notoriété, notamment sur le digital, pour se faire remarquer des vendeurs. Dans cette optique, Meilleurs Agents lance Encart Pub, une mise en avant publicitaire qui leur permet d’être exposés sur les pages clés de la plateforme et sur des secteurs ciblés.

Une exposition garantie auprès des propriétaires

Pour plus de la moitié des particuliers, le choix d’une agence est difficile. C’est pourquoi ils privilégient la notoriété de l’agence comme principal critère de choix, dans un besoin de réassurance. Afin d’aider les agences à rester présentes dans l’esprit des propriétaires, surtout dans ce contexte où le digital prend le relai, Meilleurs Agents lance Encart Pub.

Encart Pub est un dispositif de mise en avant publicitaire permettant aux agences d’être exposées sur les pages clés de la plateforme (comparateur d’agences, résultat d’estimation, pages prix) et auprès du plus grand nombre. En effet, Meilleurs Agents totalise aujourd’hui 2,4 millions de visiteurs uniques dont 70% de propriétaires, et représente donc l’endroit privilégié pour les toucher. Par ailleurs, cette solution publicitaire offre la possibilité à l’agence de choisir la fréquence d’exposition la plus adaptée à sa stratégie de communication. Encart Pub est donc un outil complémentaire aux moyens de communication déjà utilisés par les agences et permet de jouer sur la répétition, véritable boosteur de mémorisation.

« Encart Pub est une aide précieuse pour les semaines à venir car les futurs vendeurs vont continuer à se renseigner sur internet et avancer sur leur projet. Il est essentiel pour les agents immobiliers de maintenir et développer leur notoriété digitale, en se positionnant au plus près des vendeurs », remarque Olivier Daligault, Directeur Général Adjoint – Opérations.

Une présence dans des secteurs ciblés

Faire de la publicité, oui, mais sur des secteurs ciblés ! C’est pourquoi, Encart Pub donne la possibilité aux agents de choisir le ou les secteurs sur lesquels ils souhaitent être exposés. Un secteur peut être un ensemble de communes, une commune, un quartier, un arrondissement …

“Encart Pub aide les agences à préparer les mandats de 2021 ! En effet, notre nouvelle solution leur permet de se différencier et surtout de travailler leur notoriété auprès des futurs vendeurs qui mettent 6 à 7 mois avant de se décider à mettre leur bien en vente », déclare Olivier Daligault.

Un outil pour se démarquer de la concurrence

Les agences coexistent dans un environnement extrêmement concurrentiel : il est essentiel pour elles de savoir se démarquer. En effet, 8 agences immobilières se trouvent dans le même secteur dans 75% des cas, et les particuliers vendeurs vont rencontrer entre 2 et 3 agences pour faire leur choix. Encart Pub répond à cette problématique en permettant aux agences d’être affichées dans un encart spécifique et unique sur les pages clés du site Meilleurs Agents.

L’encart a été pensé pour mettre en valeur l’expertise de l’agence au travers de son meilleur avis clients et de sa note de satisfaction clients. Enfin, il permet aussi un accès direct à la vitrine digitale de l’agence.