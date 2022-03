Les obsèques de Laurent Vimont : L’adieu au président charismatique de Century 21

Les obsèques de Laurent Vimont ont eu lieu jeudi 24 mars en l’église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy (Paris 16ème)

Collaborateurs, agents immobiliers ou encore franchisés Century 21 en veste dorée, personnalités du monde de la télé, de la politique ou du business… Ils étaient plus de 800 à s’être donné rendez-vous jeudi 24 mars en l’église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, rue de l’Annonciation, (Paris 16ème) pour accompagner la famille et les intimes de Laurent Vimont dans son dernier voyage.

Dans la foule nombreuse, venue saluer le charismatique président de Century 21, on reconnaissait des personnalités du monde de la télévision tels Nikos Aliagas, Denis Brongiart, Xavier de Moulins ou encore Cécile de Ménibus ou Virginie Guilaume.

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon avait fait le déplacement.

Tout comme les principaux acteurs du monde de l’immobilier, à commencer par Philippe Briand (président du groupe Arche) et Frédéric Chaminade son directeur général. Nexity avait cédé 100% de Century 21 France au groupe Arche il y a un peu plus d’un an.

Le cercueil a quitté l’église sous une pluie d’applaudissements en fin de matinée.

De retour de ses vacances à Miami, Laurent Vimont est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 61 ans dans son domicile parisien. Passionné de boxe et plus récemment d’équitation, le président de Century 21 était apprécié notamment pour son leadearship, son humanité et générosité.

En 2011, il avait reçu les insignes de Chevalier de l’ordre national du Mérite des mains de Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement le 14 novembre 2011.

En 2019, avait reçu les insignes de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur des mains du président Nicolas Sarkozy pour plus de 35 ans consacrés à l’immobilier et à la défense de valeurs qui lui sont chères : intégration sociale, engagement dans la cité, égalité homme / femme.