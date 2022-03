ArchDaily 2022 : La Villa M de Tryptique Architecture remporte le titre de « Building Of The Year »

Triptyque Architecture remporte le prix ArchDaily et devient « Building of The Year 2022 » pour le projet de la Villa M à Paris !

Un bout d’Amazonie à Paris

Triptyque Architecture souhaite partager son succès et la reconnaissance de son travail sur la Villa M avec ses principaux partenaires.

L’objectif du projet, amener l’Amazonie à Paris avec un bâtiment tropical et créer un nouveau pacte entre les villes, la nature et la santé.

Des lauréats qui bousculent les habitudes

ArchDaily, site internet dédié à l’architecture, propose chaque année son palmarès de « Buildings of the Year ». Avec plus de 100 000 votes exprimés au cours des trois dernières semaines, 4 500 projets en lice, le site a dévoilé ses nouveaux lauréats.

Le millésime 2022 nous fait découvrir des créations remarquables de par un esthétisme, une créativité et un impact écologique travaillés, qui vont jusqu’à bousculer les habitudes.

Les 15 catégories proposées offrent un large éventail de ce que les architectes d’aujourd’hui sont capables de réaliser. Cela permet d’avoir un riche aperçu de la diversité de la profession au cours des dernières décennies.

Les pratiques emblématiques ont toujours leur place en tant que lauréats, avec le projet « Housing de MVRDV » à Bordeaux ou l’installation de la « Casa Batllo » de Kengo Kuma.

La Villa M, fiche technique

Architecture Design : Triptyque Architecture

Programme conceptuel : Thierry Lorente et Amanda Lehmann, de Groupe Pasteur Mutualité.

Direction artistique et conception des espaces architecturaux : Philippe Starck

Conception du paysage : Atelier Coloco

Assistant à la maîtrise d’ouvrage : Guy Sanoïan

« Nous avons conçu Villa M comme un manifeste architectural naturaliste, un bâtiment d’une époque nouvelle où l’Homme ne s’oppose plus à la nature et au vivant. Hors normes, le projet actualise le modèle haussmannien, figure du style parisien, tout en intégrant la Santé en cœur de ville. » expriment Guillaume Sibaud et Olivier Raffaëlli.