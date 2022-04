Pros de l’immo : 5 conseils pour booster vos ventes sur Instagram

Vous êtes un pro de l’immo ? Vous ne maîtrisez pas Instagram et vous ne voyez pas l’utilité ? Erreur ! Suivez les conseils d’Artur’In pour booster vos ventes grâce aux réseaux sociaux.

Artur’In, solution clé-en-main dédiée à la communication digitale des TPE/PME, revient sur l’importance des réseaux sociaux dans le domaine de l’immobilier et dévoile ses 5 conseils pour booster les ventes sur Instagram.

Quelques chiffres :

33,2 millions de Français sont actifs sur Instagram et passent en moyenne 29 minutes par jour sur la plateforme.

72% des internautes affirment avoir découvert de nouveaux produits et services grâce au réseau.

23% des internautes Français ont déjà acheté un produit sur Instagram

La création d’un compte Instagram est particulièrement pertinente dans le domaine de l’immobilier car Instagram repose avant tout sur les images. Pour les agences immobilières c’est un véritable levier d’acquisition client.

Travaillez l’identité visuelle de l’agence pour la différencier

Se démarquer de la concurrence et se rendre unique sur les réseaux sociaux sont deux points importants à prendre en compte pour une agence immobilière. Pour cela, l’identité visuelle de celle-ci doit être bien pensée. Le but est de rester dans la mémoire de sa communauté grâce à une image maîtrisée en choisissant des visuels, couleurs, typographies, etc. personnalisées.

Humanisez l’image de marque de l’agence

La dimension humaine est essentielle pour qu’une communication immobilière ait du sens. Cela permet à l’agence d’établir un lien social avec ses clients ou prospects avant d’initier un contact commercial. Ainsi, elle doit choisir du contenu qui joue sur l’affect par des stories mettant en avant les membres de l’équipe, les coulisses de l’entreprise ou même, pourquoi pas et en ayant recueilli préalablement le droit à l’image, des photos d’enfants qui jouent dans l’appartement qu’ils sont en train de visiter avec leurs parents, des dessins d’enfants accrochés aux murs de l’agence, des photos d’enfants en train de dessiner pour s’occuper pendant que leurs parents sont occupés à remplir des papiers… ​

Maximisez les interactions et engagez la discussion avec les prospects et les clients

Lorsqu’on parle de réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté de la notion d’engagement. La discussion peut commencer lorsque la visibilité est faite, alors les entreprises peuvent donner la parole à leurs clients et prospects. La fonctionnalité la plus démocratisée d’Instagram pour interagir avec sa communauté est le live. Son utilisation permet de produire facilement un contenu engageant, accessible qui pourrait être repris et réutilisé à volonté (la vidéo restera sur la page). Les commentaires et Direct Messages sont également un très bon moyen pour améliorer le taux d’engagement de l’agence.

Mettez en avant les produits et les services de votre agence immobilière

Les nouvelles opportunités, les estimations de biens, les conseils et accompagnements… sont des atouts à partager. Se faire connaître sur Instagram augmente la prise de renseignements et la décision d’achat.

Utilisez des hashtags pour atteindre une audience plus grande

Il ne faut pas sous-estimer la portée que les publications peuvent obtenir. L’avantage d’Instagram est sa capacité à toucher une cible large où l’audience grandit en continue (un effet boule de neige par le bouche à oreille virtuel). Cela permet de maximiser la visibilité de l’agence, mais surtout sa notoriété. Pour améliorer le référencement et toucher de nouveaux prospects, il est conseillé d’utiliser des hashtags spécialisés en rapport avec le secteur de l’immobilier et qui ont moins de 100 000 publications. Le but étant d’apparaître plus facilement dans le moteur de recherche.