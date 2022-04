Immobilier Saint-Denis : 250 logements réalisés par Seqens Solidarités pour les publics fragiles

Seqens Solidarités inaugure un ensemble de 250 logements gérés par Adoma et l’Association PARME à Saint-Denis (93).

Ce mardi 29 mars, en présence de Mathieu HANONTIN, maire de Saint-Denis (93), Seqens Solidarités, filiale du groupe Seqens (groupe Action Logement), Adoma et Association PARME ont inauguré un ensemble de 250 logements à destination des publics fragiles et étudiants.

Cette opération, située rue de la fortification, comprend une résidence sociale de 100 logements gérée par Adoma, une résidence sociale de 120 logements ainsi qu’une résidence étudiante de 30 logements, gérées par Association PARME.

Cette opération s’inscrit pleinement dans les actions portées par Seqens Solidarités qui couvre tous les domaines de l’habitat spécifique. En effet, désireuse d’assurer la qualité de vie de ces franciliens aux besoins particuliers, avec des gestionnaires associatifs professionnels, Seqens Solidarités permet ainsi à un large public de trouver son habitat adapté : hébergement très social, étudiants, autant de structures adaptées aux différents moments de la vie.

Pour Emmanuel DEZELLUS, Président de Seqens Solidarités, « ce projet d’envergure répond à de réels besoins du territoire, et Seqens Solidarités est fière de porter un programme complet à destination de publics fragiles. Nous avons le devoir de déployer plus largement des solutions d’habitats spécifiques pour ces personnes dont l’absence de logement approprié est pour beaucoup source d’exclusion. Cet accompagnement se concrétise par un partenariat renforcé avec nos associations gestionnaires, Adoma et Association PARME, optimisant ainsi nos savoir-faire et notre complémentarité ».

Pour Sophie GRIMALDI, Directrice générale d’Association PARME, « Nous sommes fiers de gérer cette residence de 150 logements, fiers d’avoir l’opportunité de gérer une residence mixte qui rassemble des résidents aux aspirations différentes. Nous avons à cœur d’offrir à tous des conditions d’hébergement de qualité, et d’offrir un cadre de vie où progresser. »