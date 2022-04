ADB 360, le nouvel outil de Yanport pour les professionnels de l’immobilier locatif

La Proptech Yanport lance ADB 360, un outil permettant aux

professionnels de la location d’analyser le marché en un clin d’œil.

Lancée en 2013, Yanport accompagne au quotidien les professionnels de l’immobilier résidentiel grâce à ses solutions d’évaluation, d’aide à la décision et d’analyse immobilière basés sur des méthodes avancées de machine learning et d’intelligence artificielle. Avec ADB 360, les datas Yanport sont désormais accessibles aux professionnels de la location .

“Implantés depuis plusieurs années dans le quotidien des professionnels de la transaction avec notre outil Agent 360, il nous semblait indispensable de répondre de la même manière aux besoins des professionnels de la location. Nous avons ainsi développé le produit ADB 360, explique François Comer, PDG et fondateur de Yanport. Ses fonctionnalités en font un outil précieux pour les administrateurs de biens et les gestionnaires ou conseillers locatifs.«

Des datas aux service des administrateurs de biens et des professionnels de la location

L’outil ADB 360, basé sur les annonces immobilières, offre une couverture complète du marché locatif au niveau national pour permettre au professionnel de l’immobilier de renforcer sa crédibilité et de convaincre le bailleur du juste prix.

L’étude locative ADB 360, renforce la crédibilité du professionnel en alliant son expertise aux données objectives du marché. “L’étude locative permet aux professionnels du marché locatif de disposer d’arguments incontestables pour justifier le juste loyer aux propriétaires, que ce soit pour une première mise en location ou dans le cadre d’une relocation. », précise François Comer.

Ce document d’une bonne vingtaine de pages recoupe notamment les biens comparables (actuellement en location, loués et non loués), les données socio-économiques essentielles pour démontrer factuellement la structure du marché, les indicateurs permettant d’évaluer une éventuelle tension du marché ou encore les réglementations en vigueur comme l’encadrement des loyers.

Ensuite, la recherche de références locatives correspondant à la zone de marché et aux critères de sélection renseignés (localisation, caractéristiques, budget et diffusion) sur un historique de plus de 6 ans.

Autre fonctionnalité de l’outil, l’accès aux indicateurs Yanport, tels l’évolution et la distribution des loyers HC ou encore les délais de publication et la variation des stocks qui permettent de mesurer la tension locative d’un marché.

Enfin, ADB 360 permet de construire des cartes personnalisées dynamiques selon les besoins. Les loyers HC du marché et les durées de publication peuvent ainsi être visualisés jusqu’au niveau de la zone IRIS.

“Les utilisateurs ADB 360 également contributeurs à l’observatoire CLAMEUR ont accès, sur un seul et même outil, aux baux signés et aux annonces, leur procurant ainsi une couverture unique du marché locatif national.”, ajoute François Comer.

La proptech Yanport détient et exploite un entrepôt de données de plus de 200 millions de références liées à la vente et à la location. Plus de 18 000 utilisateurs de l’immobilier résidentiel ont déjà fait confiance à Yanport pour accélérer la digitalisation de leur business.