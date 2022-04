Présidentielle et immobilier : Macron vs Le Pen, découvrez leur programme logement

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux candidats, deux familles politiques et deux projets bien différents en matière de logement. Demandez le programme !

Si le logement a été LE grand absent de la campagne présidentielle pour le 1er tour, largement éclipsé par les questions de pouvoir d’achat, de sécurité, de guerre en Ukraine, d’emploi, de climat… il reste néanmoins au cœur des préoccupations des Français.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’affronteront au second tour le 24 avril prochain ont des propositions bien différentes. Pour Marine Le Pen, accorder la priorité nationale dans l’accès aux logements sociaux est une priorité alors qu’Emmanuel Macron veut construire et rénover.

Ce que prévoit le programme logement de Marine Le Pen (RN)

Candidate de la défense du pouvoir d’achat et des retraites, la patronne du Rassemblement National veut rendre le logement plus accessible aux plus démunis et aux plus jeunes. Voici les mesures proposées par Marine Le Pen :

Créer 100 000 logements sociaux par an, dont 20 000 pour les étudiants et jeunes travailleur.

Rendre les prêts immobiliers portables d’un bien à un autre.

Créer un fonds de garantie des loyers pour protéger les propriétaires.

Créer un “accès au capital” sous forme d’apport fait par l’État (entre 50 000 et 100 000 euros) à taux zéro, qui deviendrait une subvention au troisième enfant.

Baisser la TVA sur l’énergie et mettre en place un livret logement vert pour financer les travaux lors de la vente.

La suppression de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), pour instaurer à la place un “impôt sur la fortune financière”, qui permettrait d’inciter chacun à investir plus dans la pierre.

Un dispositif permettant aux pouvoirs publics de céder gratuitement ou à bas prix des logements situés en zones rurales, contre un engagement de rénovation ou d’une durée minimale d’occupation, qui permettrait de faciliter l’accueil des néoruraux.

Une exonération d’impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, visant non seulement à limiter la fuite des jeunes à l’étranger, mais aussi à favoriser leurs investissements, notamment immobiliers.

Un Prêt à Taux Zéro sur 10 ans de 100 000 € pour les jeunes accédants à la propriété.

La constitution d’un apport personnel facilité, grâce à un abattement sur les droits de donations portés à 100 000 € pour les parents et les grands-parents (aujourd’hui 31 865 € pour ces derniers), et renouvelable tous les 10 ans (plus que tous les 15 ans aujourd’hui).

L’abattement de 300 000 € sur les droits de succession, afin de permettre aux héritiers de conserver le patrimoine immobilier familial.

Ce que prévoit le programme logemment d’Emmanuel Macron (LREM)

Pour le Président sortant, deux axes : faciliter l’accès au logement et faire de celui-ci un axe fort de la transition écologique. Objectif affiché : rénover 700 000 logements par an. Voici les mesures proposées par Emmanuel Macron :