Et si vous vous offriez une roulotte pour agrémenter votre jardin ?

Vous rêvez de vous offrir une roulotte ? La Communauté de Communes de la Haute-Comté confie la vente aux enchères de ses roulottes à la société Agorastore. Alors faites une enchère !

En 2021, Agorastore avait déjà accompagné une collectivité pour la vente de ses roulottes. Celle-ci fut un succès, toutes les 45 roulottes ont été vendues pour un total de 721 000 €.

12 roulottes toutes équipées à vendre

Pour sa première collaboration avec Agorastore, leader de la vente aux enchères en ligne des biens publics en France, la communauté de Communes de la Haute-Comté met en vente aux enchères 12 roulottes au total.

Ces roulottes, non homologuées pour la route, sont toutes entièrement équipées et ont chacune une capacité d’hébergement de 4 personnes. Concernant les mises à prix, il faudra compter entre 4 015€ et 9 146 € pour chacune de ces roulottes en fonction des caractéristiques.

La vente débute le 3 mai

Les personnes intéressées ont eu la possibilité de les voir le 22 avril sur le site à Fontenois-La-Ville où elles sont entreposées. Une session supplémentaire est prévue le 2 Mai de 11h à 16h. Les enchères, quant à elles, seront ouvertes du 03 au 25 Mai.

Cette vente inédite est ouverte à tous et constitue une réelle opportunité pour les professionnels du tourisme voulant diversifier leurs offres en hébergement.