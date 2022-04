SMIC : Le 1er mai, il augmente de 2,65 % soit 34 € par mois

Conformément à la loi, le Smic augmentera de 2,65 % au 1er mai. Le point avec la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).

Le Smic augmente d’environ 34 € nets par mois dès le 1er mai en raison de la hausse de l’inflation. L’indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac) a augmenté de 2,65 % entre novembre 2021 et mars 2022 selon les chiffres publiés le 15 avril 2022 par l’Insee. Conformément à la loi, le niveau du Smic augmentera donc de 2,65 % au 1er mai 2022. De quoi peut-être vous permettre d’augmenter votre capacité d’emprunt pour acheter un bien immobilier !

Le 1er mai prochain, le SMIC s’établira ainsi à 1 645,58 € bruts mensuel, soit 1 302,64 € nets. Un arrêté publié au Journal officiel le 20 avril 2022 en fixe les montants.

Ce que prévoit la loi …

Le Code du travail prévoit une revalorisation automatique du Smic en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 % par rapport à l’indice pris en compte lors de l’établissement du dernier montant du Smic. Il est alors augmenté automatiquement dans les mêmes proportions.

Publié le 15 avril 2022 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’indice des prix à la consommation (hors tabac) pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes (premier quintile) a augmenté de 2,65 % en mars 2022 par rapport à novembre 2021, mois de référence pour l’établissement du montant du Smic. Par ailleurs, l’Insee confirme une hausse de l’inflation de 1,4 % sur un mois et de 4,5 % sur un an, au mois de mars.

Le Smic horaire brut passera de 10,57 € à 10,85 €

L’arrêté du 19 avril 2022 relevant le salaire minimum de croissance précise qu’en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du Smic horaire brut passera de 10,57 € à 10,85 € (augmentation de 2,65 %).

Le Smic mensuel brut, pour une personne à temps plein, passera de 1 603,12 € à 1 645,58 €.

Le Smic mensuel net passera donc de 1 269 € à 1 302,64 €.

À savoir : Le montant du Smic est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année à partir de deux indicateurs :

l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus ;

la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés.

Sur un an (de mai 2021 à mai 2022), le Smic aura donc augmenté de 5,9 %, soit 91 € bruts par mois (72 € nets) ; il sera passé de 1 230,60 € à 1 302,64 € nets.