Immobilier Los Angeles : L’ex villa de Cindy Crawford cherche preneur à Malibu

La villa de l’ex-top model Cindy Crawford se retrouve une nouvelle fois sur le marché immobilier de Malibu (Los Angeles). Son prix tutoie la barre des 100 millions de dollars.

99,5 millions de dollars, c’est le prix de cette exceptionnelle villa à vendre à Malibu ! Coldwell Banker commercialise aujourd’hui, l’ancienne villa de Cindy Crawford, une propriété de rêve pour tous les amoureux de la nature et du design.

Top-model des plus populaires et des plus connus des années 80 et 90 faisant régulièrement la couverture des magazines les plus prestigieux ( Vogue, Elle et Cosmopolitan…), et défilant pour Versace, Ralph Lauren ou encore Dolce & Gabbana, Cindy Crawford a toujours été classée parmi les plus belles femmes du monde.

99,5 millions de dollars pour l’une des villas les plus chères et les plus convoitée de Los Angeles

L’iconique villa de l’ex top-model au grain de beauté au-dessus de la lèvre est mise en vente à 99,5 millions de dollars, la propriété est actuellement l’une des plus chères et convoitée sur le marché de Los Angeles. La maison se trouve sur un terrain de 12000 m² à Malibu sur la plage El Sol, et offre un espace de vie de 700 m².

« Le mandat de cette propriété hors norme est confié à Coldwell Banker, qui montre une nouvelle fois son expertise dans l’immobilier de luxe avec son service sur mesure pour les clients les plus exigeants » souligne Laurent Demeure, président et CEO de Coldwell Banker Europa Realty.

La villa a été conçue dans un esprit de liberté, avec de grandes portes coulissantes en verre et un grand espace qui combine le salon, le coin détente, la salle à manger et la cuisine gastronomique. De plus, votre nouvelle suite principale comprendra d’un coin salon avec cheminée, de deux salles de bains « type spa » ainsi qu’un énorme dressing.

Son extérieur de style méditerranéen avec des prestations telles qu’une vaste terrasse avec un espace piscine avec des cabanes et une cheminée se marie parfaitement avec les quatre suites et cinq salles de bains de l’intérieur. Pour faire de l’exercice, vous pourrez vous rendre dans la salle de sport intérieure de la propriété ou faire une courte promenade dans l’allée jusqu’au cours de tennis. Un spa est également accessible pour les moments de détente.

En 2018, le financier Adam Weiss a acquis la propriété de l’ex star des podium pour 45 millions de dollars

Le gestionnaire de fonds spéculatifs à la retraite Adam Weiss a déclaré au Wall Street Journal qu’il avait acheté la maison pour 45 millions de dollars en 2018 à Crawford et à son mari, Rande Gerber. Weiss a déclaré avoir été attiré par l’énergie de la propriété et par sa proximité à la nature et aux animaux « Vous vous réveillez le matin et vous pouvez voir des dauphins par la fenêtre« , dit-il. Cela semble bien agréable, non ? Et encore mieux, vous pouvez suivre l’allée privée jusqu’à la plage, qui est presque comme votre propre plage personnelle car il n’y a pas de point d’accès public à proximité.

Capitale américaine du surf, Malibu est une cité balnéaire très convoitée par les stars hollywoodiennes. Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jennifer Aniston, Miley Cyrus, Brad Pitt et Britney Spears ne sont que quelques-unes des personnalités qui ont élu domicile dans cette ville. Qui sera le prochain résident à être séduit par cette incroyable ville de l’ouest de Los Angeles ?