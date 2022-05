Colliers France accompagne Foncia dans son nouveau concept d’agences immobilières

Foncia co-créé, avec Colliers France, un nouveau concept d’agence immobilière autour de l’identité de marque, des usages et des parcours à destination du public et des collaborateurs.

Imaginer l’agence immobilière de demain

Au départ du projet, le besoin de Foncia de proposer une expérience de lieu unique pour tous – collaborateurs et clients – tout en repensant les usages au travail et qui serait déployée sur l’ensemble du territoire. Derrière cette réflexion, de multiples enjeux : expérience de lieu, expérience client, mise en scène d’un certain art de recevoir, repenser les usages au travail pour renforcer l’adhésion des collaborateurs et des collaboratrices et gagner en efficacité et bien-être. Sans oublier les enjeux digitaux dans un contexte de changement d’identité de marque et de transformation digitale.

« Plusieurs pistes de réflexion ont guidé notre accompagnement pour concevoir un lieu unique, flexible, fonctionnel et attractif. Nous sommes allés plus loin que l’approche graphique pour repenser le lieu dans sa globalité » déclare Ludovic Tallon, Directeur Design de Colliers France.

Un lieu de vie ouvert qui favorise l’échange

Après avoir recueilli les besoins et investigué sur le terrain, trois grands principes fondateurs ont émergé pour donner vie à l’agence du futur. Tout d’abord, la vitrine habitée et sa transparence qui donne envie de pousser la porte de l’agence et de vivre les services Foncia. Deuxièmement, l’espace lounge et son espace « salon » décloisonné multi-usages, flexible et accueillant. Enfin, le privé et ses espaces individuels, confortables et intimistes, qui favorisent l’échange sur-mesure.

Si l’agence immobilière est un lieu ouvert au client, elle est aussi un lieu de travail. L’ouverture doit se concilier aux besoins du fonctionnement des équipes (gestion des flux, confidentialité, rendez-vous clients…) et contribuer à leur fidélisation en leur offrant une bonne qualité de vie au travail.

« Ces nouvelles implantations et organisations des usages sont une révolution pour les collaborateurs Foncia jusqu’alors habitués aux bureaux individuels. Aujourd’hui, même les espaces dits privés ne sont plus attribués ! Bulles solo, phone box, open space… C’est un moyen de donner un nouveau rythme et de créer une grande fluidité » ajoute Ludovic Tallon.