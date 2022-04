Nomination : Thomas Mathivet devient Directeur Commercial Grands Comptes chez Anaxago

Le groupe Anaxago, spécialisé dans l’investissement alternatif, annonce la nomination de Thomas Mathivet en tant que Directeur Commercial Grands Comptes.

Au sein d’Anaxago, il apporte son expertise en gestion de patrimoine et en allocation d’actifs pour développer l’accompagnement des clients fortunés. Il va également renforcer l’équipe d’Anaxago dédiée à la clientèle HNWI/VHNWI.

Thomas Mathivet, 31 ans, est titulaire d’un master en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel . Il est aussi diplômé du Master Gestion de Portefeuille de l’Université Paris Sorbonne.



Après avoir exercé en tant que gérant de portefeuille diversifié au sein de BNP Paribas Asset Management pour le compte de clients institutionnels dès 2015, il a rejoint en 2018 les équipes d’Active Asset Allocation en qualité de Directeur Commercial, un pure player de l’allocation d’actifs.



« Nous sommes aujourd’hui très heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Mathivet pour développer l’accompagnement de nos clients fortunés, et répondre aux enjeux de digitalisation et de gestion de patrimoine que nous structurons aujourd’hui autour d’axes stratégiques identifiés : l’accompagnement humain, le développement d’outils technologiques répondant aux usages de nos clients et des opportunités d’investissement sélectives et performantes. », déclarent Joachim Dupont et Caroline Lamaud, co-fondateurs d’Anaxago.