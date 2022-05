Immobilier Pays de Loire : Des prix 2 fois moins chers qu’à Paris et du choix à 2h de TGV

Des plages de Vendée aux Alpes Mancelles en passant par les bords de Loire, les Pays de la Loire offrent un cadre de vie de plus en plus prisé à des prix qui restent raisonnables. Le point sur le marché avec Drimki.

Pays de la Loire : les départements les moins chers

Avec respectivement des prix au m² médian de 1 450 € et 1 700 €, les départements de la Mayenne et de la Sarthe offrent l’immobilier résidentiel le plus abordable de la région. Plutôt ruraux, ces deux départements échappent aux tensions immobilières du littoral atlantique. Les logements d’entrée de gamme y sont proposés à des prix très abordables : 829 €/m² en Mayenne et 1 180 €/m² en Sarthe.

Les prix de l’immobilier sont directement liés à la distance séparant le bien des principales villes du département : Laval pour la Mayenne et Le Mans pour la Sarthe. Le crescendo observé reste néanmoins très raisonnable et les départements de la Mayenne et de la Sarthe s’imposent comme les moins chers de la région des Pays de la Loire.

Quel prix pour acheter un appartement en région Pays de la Loire ?

Il faudra débourser, en moyenne, 3 840 €/m² pour acheter un appartement dans les Pays de la Loire. Ce prix moyen masque néanmoins une forte disparité des prix d’acquisition d’un département à l’autre : de 1 880 €/m² en Sarthe à 4 370 €/m² en Loire-Atlantique. Dans l’ensemble, ces montants restent très raisonnables par rapport à ceux proposés dans d’autres régions françaises.

Les appartements mis en vente dans les Pays de la Loire sont d’autant plus attractifs pour les franciliens avec son excellente desserte TGV : Le Mans est à 1h52 de Paris, Laval à 2h05 et Nantes à 2h27. Avec le développement du télétravail plusieurs jours par semaine, un cadre parisien peut aisément envisager sa résidence principale en Pays de la Loire ! Les prix au m² sont compris entre 3 000 € et 6 370 € pour un appartement neuf. La région offre ainsi des opportunités deux fois moins chères qu’en Île-de-France.

Quel prix moyen pour l’achat d’une maison en Pays de la Loire ?

Après trois confinements, de nombreux citadins aspirent à vivre au vert. En effet, 32% des personnes ne vivant pas dans une agglomération rurale, au sens de l’INSEE déclarent que le fait d’avoir un jardin, un accès direct à la nature, constituerait leur principale motivation pour aller s’installer à la campagne, dans une commune rurale.* La maison avec jardin s’impose ainsi comme le produit phare des acquéreurs. La région des Pays de la Loire répond parfaitement à cette aspiration, très présente dans la métropole parisienne. À l’excellente desserte TGV s’ajoutent des prix très attractifs. En moyenne, le prix au mètre carré est de 1 960 € pour acquérir une maison en Pays de la Loire. Ce prix régional moyen masque, une fois encore, une grande variabilité d’un département à l’autre : le m² s’affiche à 1 380 € en Mayenne, 1 680 € en Sarthe, 1 790 € en Maine-et-Loire, 2 010 € en Vendée et 2 710 € en Loire-Atlantique. L’offre y est par ailleurs très variée.

Pavillons récents, maisons de ville, maisons de maître, fermes ou longères se négocient en fonction de leur état de présentation, de leur situation vis-à-vis des commodités ou de la distance les séparant de la plage pour les communes du littoral. Dans tous les cas, le niveau de prix actuel permet à des acheteurs en provenance des grandes métropoles d’espérer une surface bien supérieure à ce qu’ils pourraient acquérir dans ces dernières.

Reconversion professionnelle, retraite ou vie de famille au vert, investissement locatif ou achat d’une maison de vacances, les Pays de la Loire se prêtent à tous les projets immobiliers.