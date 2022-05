Immobilier Bordeaux : Une nouvelle maison pour les compagnons du devoir

La Jallère : 3F Résidences transforme un immeuble de bureaux en un foyer de jeunes travailleurs de 100 logements pour les compagnons du devoir

La capacité d’accueil de l’actuelle maison des Compagnons du Devoir dans le centre‐ville de Bordeaux ne répond plus aux besoins actuels. Ainsi, 3F Résidences transformera un ancien immeuble de bureaux situé dans le secteur de la Jallère. Il deviendra un foyer de jeunes travailleurs de 100 logements, des locaux de formation et des espaces de restauration. Il s’agit du 5e projet immobilier réalisé par 3F Résidences pour les Compagnons du Devoir.

Depuis 1957, les Compagnons du Devoir sont implantés au 76 rue Laroche dans le centre‐ville de Bordeaux.

Chaque année, 425 alternant∙es sont formé∙es et 144 résident∙es ‐ dont 88 en cours de Tour de France ‐ sont hébergé∙es au sein de cette « maison ».

Cependant, le site actuel ne permet plus de répondre à la croissance des effectifs d’apprenant∙es et au développement de formations de pointe au service des entreprises locales et de l’activité économique de la métropole.

Pour répondre à cette problématique d’espace, la réhabilitation est faite sur un ancien immeuble de l’Unedic.

Le terrain concerné a été préempté par Bordeaux Métropole en 2017. Il a ensuite été cédé à l’Association des Compagnons du Devoir début 2021.

Les Compagnons revendront, une fois le projet terminé, l’ancienne maison du centre‐ville de Bordeaux.

La nouvelle maison des Compagnons du Devoir à Bordeaux – La Jallère

Le nouvel ensemble prendra place dans le quartier en mutation de La Jallère, situé au Nord de la ville. C’est un quartier desservi par de nombreux transports en commun (tramway C, bus 25 et 76).

Cette nouvelle maison des Compagnons du Devoir de Bordeaux se veut à la fois une vitrine dans le domaine de l’écoconstruction, un lieu de sensibilisation et de formation pour les apprenant∙es qui y feront étape, et un lieu d’échanges avec les professionnel∙les locaux.

Elle permettra d’accueillir chaque année 500 apprenti∙es en formation et d’accompagner 400 salarié∙es pour le développement de leurs compétences.

Le projet est réalisé dans le cadre d’une procédure en conception‐ réalisation. C’est le groupement associant l’atelier Téqui architectes et l’entreprise GTM Bâtiment Aquitaine (filiale de Vinci Construction France) qui financent cette opération qui comprendra :

un foyer de jeunes travailleurs proposant 100 studios tout équipés, totalisant 180 places.

un pôle accueil – administration du FJT (411 m2)

un atelier métiers de bouche ‐ boulangerie, pâtisserie (483 m2)

un atelier de formation (4 164 m2) des métiers du bâtiment : bois, fer soudage, gros‐œuvre et couverture, peinture et des métiers des technologies de l’industrie : froid‐ventilation et mécanique de maintenance.

un pôle espaces de vie ‐ restauration (1 210 m2)

Cette dernière comprend également un volet paysager ambitieux à l’échelle des 2 hectares de terrain. Celui-ci, mené par le paysagiste Freddy Charrier (Let’s Grow), comprend trois choses. D’un côté, un local à vélos couvert de 175 m2 et de l’autre 30 arceaux extérieurs ; un city‐stade de 500 m2, un boulodrome, 150 m2 de potagers et jardins d’aromates. Enfin, 68 des 134 arbres du site,seront conservés et 100 autres seront replantés. Il y aura également 100 places de stationnement extérieures.

Une démarche de développement durable exemplaire

L’ensemble de l’opération s’inscrit dans une démarche de développement durable exemplaire. Elle répondra à la RT 2012 ‐10 % et sera certifiée NF Habitat HQE (partie extension). L’opération vise le niveau E3C2. Avec notamment une chaudière biomasse alimentant la préparation d’eau chaude sanitaire, en complément d’une chaudière gaz à condensation. Le programme respectera un coefficient biotop élevé grace à une imperméabilisation raisonnée des sols. Une gestion raisonnée des eaux pluviales sera appliquée. Notamment via la mise en place de noues d’infiltration, d’un bassin de rétention, et la végétalisation de toutes les toitures terrasses.