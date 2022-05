Travaux de peinture : 4 conseils pour choisir votre peinture

Le choix d’une peinture ne se résume pas à la couleur. Du support au type de pièce, découvrez comment choisir une peinture adaptée à vos projets.

Comment choisir sa peinture pour son projet ?

Lors de la réalisation de travaux de peinture, il peut être compliqué de se décider sur le type exact de peinture qui va convenir au mieux avec le support, la luminosité de la pièce, ou simplement sur l’accord des couleurs entre elles. Un petit récapitulatif des règles à suivre pour choisir sa peinture selon son projet est toujours utile.

Le choix de la peinture en fonction du support à peindre

Quand on pense au choix de la peinture, on pense évidemment à la couleur. Une fois ce choix effectué, il convient d’analyser plusieurs autres critères, moins visibles, mais tout aussi importants.

En premier lieu, pour bien choisir une peinture, il est important de connaître quelles sont les caractéristiques du support, en faisant bien la différence entre l’application d’une peinture sur plafond, sur murs, sur façade extérieure, voire au sol. Prendre en compte le matériau qui va servir de support est alors tout à fait indispensable, selon qu’il s’agit de béton, de plaques de plâtre ou de papier-peint par exemple.

Le choix de la peinture selon la pièce à peindre

Un autre critère de choix est déterminant, et il dépend de la pièce qui est à repeindre. En effet, l’application de la peinture et ses caractéristiques techniques seront différentes en fonction de l’usage habituel que les occupants font de la pièce en question. Pour chaque pièce, il existe des peintures spécifiques :

La peinture spéciale cuisine : dans une pièce où les murs sont exposés aux projections de graisses en tout genre, la peinture se doit d’être lessivable, afin de garantir une hygiène des lieux optimale ;

: dans une pièce où les murs sont exposés aux projections de graisses en tout genre, la peinture se doit d’être lessivable, afin de garantir une hygiène des lieux optimale ; La peinture spéciale salle de bain : elle offre des propriétés qui la rendent particulièrement résistante à l’humidité en général, et au contact de l’eau de façon prolongée. Comme la peinture pour cuisine, elle est facilement lessivable ;

: elle offre des propriétés qui la rendent particulièrement résistante à l’humidité en général, et au contact de l’eau de façon prolongée. Comme la peinture pour cuisine, elle est facilement lessivable ; La peinture pour les pièces à vivre : elle est généralement plus mate que brillante.

Le choix de la peinture en fonction de son aspect

Il faut savoir qu’il existe principalement 3 types de peintures, que l’on classe en fonction de leur aspect : mat, satiné et brillant. Au-delà d’un simple choix esthétique, chaque peinture a ses caractéristiques techniques propres.

Les peintures mates

Les peintures mates et mates sombres, au-delà d’une couleur de peinture, offre une texture particulière, ainsi que des couleurs sobres, qui permettent de masquer facilement les défauts d’un revêtement. Les peintures mates réfléchissent très peu la lumière. De ce fait, les murs et les plafonds offriront un aspect uniforme sur toute leur surface.

L’application de peinture mate est recommandée surtout pour les pièces où l’on souhaite obtenir une ambiance calme et paisible, comme les chambres à coucher. Il est à savoir qu’elles sont parmi les peintures les moins faciles à lessiver.

Les peintures satinées

Les peintures satinées sont un excellent compromis entre les peintures d’aspect brillant et les peintures d’aspect mat. Leur brillance est relativement modérée, ce qui offre un usage des plus passe-partout. La peinture satinée s’adapte à toutes les pièces de la maison et à tous les supports. Son pouvoir couvrant est très bon, elle réfléchit la lumière de façon modérée, et elle est aisément lessivable.

Les peintures brillantes

Les peintures brillantes sont plutôt réservées au support les plus lisses, ou qui ont été préparés avec soin. En réfléchissant au maximum la luminosité, elles offrent un effet miroir saisissant.

D’une grande résistance, la peinture brillante est recommandée pour les pièces humides telles que la salle de bain, la cuisine ou les toilettes, ainsi que pour les pièces de vie, du fait de sa facilité à être lessivée et de sa résistance à l’eau. Outre l’aspect esthétique, l’application d’une peinture brillante dépend donc des caractéristiques et de la configuration de la pièce.

Faire le choix d’une peinture monocouche ou bicouche

Le choix d’une peinture monocouche ou bicouche se fera en fonction des envies et des besoins. Ainsi, quel que soit le type de peinture, le but est tout de même d’obtenir une couverture des plus esthétiques.

La peinture monocouche offre un gain de temps important. Outre le coût de la peinture, moins élevé, l’ensemble des opérations ne demandera pas de phase d’attente entre l’application des 2 couches, ce qui réduira d’autant plus la durée totale des travaux. Par ailleurs, elle contient souvent une plus grande quantité de pigments, qui lui donnent un pouvoir couvrant plus important.

La peinture bicouche, quant à elle, est certes plus longue à appliquer, mais offre souvent un résultat plus net, que ce soit sur les murs, les plafonds, ou les sols. Les fabricants garantissent toujours un résultat professionnel, ainsi qu’une excellente tenue sur la durée, qui saura satisfaire les plus exigeants.

Enfin, un aspect à prendre en compte est l’éventuelle application d’une sous-couche. Celle-ci va faciliter l’accroche de la couche de peinture externe, pour un résultat plus soigné.

