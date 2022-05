Location de vacances : 4 bons plans en Italie pour une escapade estivale

Envie d’une escapade ou de vacances inoubliables ? Voici une sélection de vacances en Italie concoctée par Interhome.

Bon plan n°1 : Appartement Giardino delle Palme****, Palerme

Ce luxueux bien proposé à la location par Interhome est un appartement ancien de 3 pièces, d’une superficie de 110 m2, s’étend sur 2 niveaux au 7ème étage de la résidence « Giardino delle Palme », située au centre de Palerme et à 5 km de la mer. Il offre une chambre double et une salle de bains et est équipé de l’air conditionné.

Son atout : une superbe terrasse de 150 m2 meublée pour y prendre les repas ou se prélasser au soleil dans les chaises longues à disposition en admirant la vue panoramique sur les montagnes et la ville.

Appartement disponible à partir de 696 € pour 7 nuits, pour 2 personnes, incluant le WIFI, le linge de lit et de toilette et le nettoyage final.

Bon plan n°2 : Appartement Palazzo Antiche Porte***, Rimini

Cet appartement spacieux et clair de 3 pièces a une superficie de 70 m2 répartie sur 2 niveaux. Il est situé au 3ème et dernier étage de l’immeuble historique « Palazzo Antiche Porte », dans une zone piétonne au centre de Rimini et à 2 km de la mer.

Il propose 2 chambres double avec TV et 2 salles de bains, ainsi que l’air conditionné. Sa belle terrasse de 70 m2 est meublée et équipée d’un barbecue, de chaises longues, et de nombreux espaces pour s’asseoir et profiter de la vue panoramique sur la ville.

A noter que les animaux sont autorisés sans supplément (2 maximum).

Appartement disponible à partir de 558 € pour 7 nuits, pour 4 personnes, incluant le linge de lit et de toilette, le nettoyage final et le WIFI.

Bon plan n°3 : Appartement La Vigna Top ***, Palau

Cet appartement de 3 pièces et 75 m2 se situe au 2ème étage d’une petite résidence au centre de Palau, station balnéaire célèbre et historique au nord de la Sardaigne. Son aménagement est clair et confortable, avec 2 chambres, 2 salles de bains, l’air conditionné et une terrasse meublée de 35 m2 donnant sur la mer et le port.

Sa situation est idéale, proche de toutes les commodités et à 200 m de la mer.

Appartement disponible à partir de 917 € pour 7 nuits, pour 6 personnes, incluant le nettoyage final, une place de parking et le WIFI. La location du linge de lit et de toilette est en option (20 € par personne).

Bon plan n°4 : Maison de vacances Il Mulino di Cecco***, Vernio

Loin de l’agitation, cet ancien moulin datant de 1300 est situé au bord de la réserve naturelle Aquerino Cantagallo, en Toscane.

Entièrement restauré, il compte 9 pièces réparties sur 2 niveaux et 180 m2, dont 5 chambres et 2 salles de bains. L’endroit est parfait pour la détente et offre de nombreuses activités de plein air : randonnée, pêche dans des lacs privés, pêche à la mouche, dégustation de vins et de la gastronomie locale, mais aussi du shopping dans les magasins d’usines et centres commerciaux de la région.

Le jardin non clôturé de 2 000 m2 est équipé de meubles de jardin et d’un barbecue.

Appartement disponible à partir de 1 243 € pour 7 nuits pour 10 personnes, incluant le linge de lit et de toilette, le nettoyage final et le WIFI.