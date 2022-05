Proptech : GRIDKY lève 4 millions d’euros pour mettre le big data au service de l’investissement immobilier

la Proptech GRIDKY réalise sa première levée de fonds auprès du groupe Groupe VILAVI. L’objectif, apporter une meilleure lisibilité du marché immobilier aux investisseurs grâce au big data.

4 millions d’euros pour faciliter l’achat immobilier

GRIDKY, proptech française à l’origine du premier comparateur intelligent de biens neufs pour les gestionnaires de patrimoine, les banques, ou encore les courtiers, réalise un tour de table de 4 millions d’euros auprès du Groupe VILAVI (ex- Groupe ASSU 2000). Ces nouveaux investisseurs accompagnent désormais GRIDKY dans son ambition : faciliter l’achat immobilier grâce à une modélisation intelligente des données, permettant de trouver le meilleur investissement.

« Le choix du Groupe VILAVI pour accompagner notre croissance s’est imposé naturellement comme la solution nous permettant au mieux d’assurer notre indépendance afin de continuer à servir tous les professionnels de l’investissement immobilier. GRIDKY construit la plateforme technologique de référence pour faciliter la distribution de tous les promoteurs, et permettre aux CGP, aux conseillers et mandataires immobiliers, aux courtiers de vendre le plus simplement possible le meilleur de l’immobilier neuf. » commente Mathieu Morio, CEO & co-fondateur de GRIDKY.

Un rapprochement gagnant-gagnant

Au terme d’un processus orchestré par la banque d’affaires de PAX Corporate Finance, GRIDKY et le Groupe VILAVI ont été convaincus de l’intérêt réciproque de ce rapprochement, au-delà du simple apport financier, permettant à ce dernier de s’octroyer une place de minoritaire en réalisant une augmentation de capital de 4 millions d’euros.

Cette levée de fonds a également pour but de financer l’accélération de la commercialisation de la plateforme, poursuivre la R&D, développer de nouveaux produits pour compléter la palette de services offerts à ses clients, et renforcer les équipes commerciales et marketing (15 recrutements en prévision).

« A l’instar de son expertise acquise dans l’Univers de la Mobilité, le Groupe VILAVI a décidé d’accélérer le déploiement d’une offre complète de services et de produits financiers autour de l’Univers de l’Habitat, à l’image des One Stop Shop, Univers sur lequel il était déjà présent au travers de ses activités de courtage en crédit. Notre collaboration renforcée avec GRIDKY, grâce à cette prise de participation capitalistique, va tout naturellement nous permettre de proposer une offre plus complète à destination de celles et ceux qui sont propriétaires immobiliers ou qui souhaitent le devenir (que ce soit pour y résider, pour investir, ou encore pour embellir et améliorer un bien existant). » affirme David Guyonnet, Directeur Général délégué de VILAVI.

GRIDKY, le seul comparateur immobilier qui utilise le big data

Parti du constat que le potentiel du big data n’est absolument pas exploité dans le secteur immobilier, Mathieu Morio entremêle sa passion pour l’innovation et pour l’entreprenariat au cœur de la création de GRIDKY : le premier outil qui permet de faire un choix pragmatique concernant un investissement. Désormais, GRIDKY est la seule plateforme connectée en temps réel aux stocks disponibles chez plus de 150 promoteurs. Le modèle économique s’appuie sur plusieurs sources de revenus : l’abonnement à la plateforme, les commissions perçues sur les ventes réalisées et enfin la vente de leads.