Nomination : Bertrand Croquelois devient Directeur Développement et Animation Produits de Keys REIM

Keys REIM accueille un nouveau collaborateur : Bertrand Croquelois est le nouveau Directeur Développement et Animation Produits

En tant que Directeur Développement et Animation produit de Keys REIM, Bertrand Croquelois pilotera le développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM, en lien avec les équipes de gestion.

Bertrand Croquelois, 37 ans, était auparavant Directeur Marketing Immobilier du groupe La Française. Ainsi, il bénéficie de plus de dix années d’expérience en structuration de produits immobiliers.

Il a notamment occupé les postes de Responsable de la Structuration des fonds immobiliers institutionnels chez Amundi Immobilier (2011 – 2014). Il était égalemment Responsable Marketing Développement Produits immobiliers au sein du pôle Marketing Immobilier de La Française, qu’il avait rejoint en 2014 et dont il avait pris la tête en 2017.

Pour Grégory Neulat, Chief Business Officer de Keys REIM : “L’expertise de Bertrand Croquelois en structuration de produits immobiliers nous permettra de répondre toujours mieux aux besoins des investisseurs et des Conseillers en Gestion de Patrimoine en élargissant notre gamme de produits dans un souci constant de cohérence et de qualité. Son expérience contribuera également à renforcer le lien entre la Gestion et les équipes commerciales.”