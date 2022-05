Saint-Priest, Levallois, Saint-Herblain : Keys REIM cède 9 500m2 de bureaux et locaux d’activité

Keys REIM annonce la cession de trois actifs de bureaux à Saint-Priest (Métropole de Lyon), Levallois-Perret (Grand Paris) et Saint-Herblain (Métropole de Nantes).

Ces cessions illustrent le travail d’asset management des équipes de Keys REIM. Elles essayent ainsi de proposer des actifs en phase avec les besoins des utilisateurs.

2 400 m2 de bureaux et locaux d’activités à Saint-Priest (Métropole de Lyon)

Keys REIM a cédé à la SCPI Vendôme Régions de Norma Capital un immeuble à usage mixte. Cette immeuble regroupe des espaces bureaux et activités de 2 400 m2 à Saint-Priest dans la Métropole de Lyon (69). Cette cession est intervenue après le renouvellement du bail du locataire pour une durée ferme de 9 ans.

Situé au 53 rue Jean Zay à Saint-Priest, l’immeuble bénéficie d’un emplacement stratégique. En effet, il est localisé à proximité du Parc technologique de Saint-Priest, pôle tertiaire majeur du Grand Lyon. Depuis son acquisition par Keys REIM en 2015, l’immeuble a profité du renforcement d’attractivité de ce pôle.

“Cette cession illustre les capacités d’Asset management et de Property management du groupe. Nous avons su répondre aux attentes du locataire et maintenir un bon niveau technique sur le bâtiment pour proposer un actif qui répond parfaitement aux attentes du marché”, déclare Vincent Evenou, Directeur de l’Asset Management de Keys REIM.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de Savills France, avec les conseils de l’étude Alcaix (Me Nathalie Bailly) pour Keys REIM et des Notaires du Louvre (Me Charles Massuelle) pour Norma Capital.

2 900 m2 de bureaux à Levallois-Perret (Grand Paris)

Keys REIM a également cédé un immeuble de bureaux de 2 900 m2. Ce dernier est ainsi situé rue Clément Bayard à Levallois-Perret (92). Acquis en 2014, l’immeuble a été cédé à un groupe d’enseignement qui souhaite transformer le bâtiment.

“Les équipes d’Asset management de Keys REIM ont su saisir l’opportunité de libération de l’immeuble pour céder l’ensemble du bâtiment à un utilisateur ayant un projet de transformation”, poursuit Vincent Evenou.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas Real Estate. En effet, Keys REIM a été conseillé par Me Nathalie Bailly (étude Alcaix) et Me William Stemmer (Deloitte / Taj).

4 150 m2 de bureaux à Saint-Herblain (Métropole de Nantes)

Enfin, Keys REIM a cédé à Novaxia, pour le compte de l’un de ses fonds, l’actif Heliopolis à Saint- Herblain (44). Cet ensemble de 4 150 m2 de bureaux sur quatre immeubles avait été acquis en 2016 par Keys REIM. Il sera redéveloppé par Novaxia.

“Cette transaction est le résultat du travail mené par Keys REIM pour proposer un plan de redéveloppement de l’actif en ligne avec les ambitions de la Métropole de Nantes à Saint-Herblain”, précise Vincent Evenou.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire d’Arthur Loyd avec les conseils de l’étude Moreau pour Keys REIM et d’Ampère Notaires pour Novaxia.