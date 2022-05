Immobilier San Francisco : L’ex-propriété de Sharon Stone mise en vente à 39 millions de dollars

La propriété vendue 13 millions de dollars en 2005 par Sharon Stone, se retrouve sur le marché à 39 millions.

Une demeure italo-victorienne à 39 millions, la plus chère de la région

Pendant que Sharon Stone foulait le tapis rouge du festival de Cannes, les propriétaires de l’ancienne demeure de la star guettaient les acquéreurs.

L’actrice Sharon Stone est très connue pour ses rôles de femmes fatales dans les années 90, notamment en tant que tueuse psychopathe séduisante dans Basic Instinct de Paul Verhoeven et de femme trophée dans Casino de Martin Scorcese.

En 1998, alors au sommet de sa gloire, l’actrice américaine connue notamment pour ses rôles de femmes fatales des années 90 – tueuse psychopathe séduisante dans Basic Instinct de Paul Verhoeven ou femme trophée dans Casino de Martin Scorcese, avait acheté une maison dans le quartier huppé de Sea Cliff à San Francisco avec son mari de l’époque, le journaliste Phil Bronstein. Le couple avait déboursé 6 millions de dollars pour une demeure italo-victorienne de 790 m2. La propriété avait été revendue 13 millions de dollars en 2005 après un divorce conflictuel. Remise sur le marché pour 39 millions de dollars, elle est actuellement la maison la plus chère de la Baie de San Francisco, Californie.

Une demeure historique modernisée avec vue sur l’océan et le Golden Gate Bridge

Construite en 1908 après que le tremblement de terre de San Francisco ait incité les premiers propriétaires à fuir la ville, selon TopTenRealEstateDeals.com, c’était la première maison construite à Sea Cliff. Cette demeure historique a été modernisée avec tous les derniers équipements modernes, mais elle a conservé son charme du vieux continent.

Classique et élégante, la maison présente de hauts plafonds et des parquets en bois foncé magnifiquement entretenus.

Le niveau principal comporte des portes ultra-larges et des cheminées sur mesure avec un entourage massif. Les murs crème contrastent avec les portes et les accents en bois foncé.

De superbes baies vitrées offrent une vue imprenable sur l’océan et le Golden Gate Bridge depuis de nombreuses pièces.

Les spectaculaires salons et salles à manger formels sont reliés à des espaces plus intimes, dont un confortable salon avec cheminée et une salle de lecture.

La cuisine a été modernisée avec des appareils Viking et Wolf et est reliée à une salle à manger familiale avec accès à la grande terrasse orientée au nord et au pont donnant sur l’océan Pacifique.

8 salles de bains, 7 chambres, dont une avec sa propre terrasse

Les sept chambres et les huit salles de bains de la maison sont surmontées d’une superbe suite principale avec des détails du début du siècle et des moulures faites à la main, un bureau, un grand dressing, deux luxueuses salles de bains.

Deux autres chambres à coucher sont dotées de balcons Juliette, tandis qu’une autre possède sa propre terrasse ensoleillée donnant sur une cour sereine. Le dernier étage comprend une salle d’activités et une suite pour les invités avec deux terrasses.

Portails sécurisés et accès privé à Baker Beach

Tous les portails et portes d’entrée sont dotés d’un accès sécurisé électronique sans clé, tandis qu’un système d’insonorisation intégré dessert les premier et deuxième niveaux ainsi que le jardin.

Un escalier en bois mène à une autre terrasse et offre un accès privé à Baker Beach, qui fait partie du Presidio, un énorme parc national riche en histoire, en art et en paysages à couper le souffle.

Un voisinage huppé

Sea Cliff, dans le nord-ouest de San Francisco, est connu pour ses grandes et coûteuses maisons et ses vues saisissantes. Les possibilités de divertissement à proximité comprennent le Lincoln Park Golf Course, le Golden Gate Park et le Legion of Honor Museum. Populaire auprès des célébrités, le quartier compte parmi ses résidents George Soros, le fondateur de Twitter Jack Dorsey, l’acteur Eugene Levy et le guitariste principal de Metallica Kirk Hammett.

Neal Ward de Neal Ward Properties, San Francisco, CA, est en charge de la vente de la propriété.