Prix de l’immobilier : Combien coûte une maison autour de Bordeaux

Très attractive depuis quelques années et plus encore depuis les derniers confinements, Bordeaux a vu ses prix de vente s’envoler. Zoom sur les environs de la perle d’Aquitaine.

Aujourd’hui, le prix moyen à Bordeaux tourne autour des 5 000 €/m², poussant de nombreux acquéreurs à se diriger vers la périphérie de Bordeaux pour trouver des maisons avec jardin. Alors, où acheter une maison autour de la perle d’Aquitaine ? Le point grâce aux datas collectées par SeLoger, leader spécialiste des portails immobiliers en France, et Meilleurs Agents, leader français de l’estimation immobilière en ligne.

Une maison près de Bordeaux pour moins de 3 500 €/m²

Si les prix atteignent des sommets dans la capitale mondiale du vin, il est encore possible de trouver certaines communes accessibles financièrement à seulement quelques minutes de Bordeaux. Parmi les villes où le prix moyen des maisons reste inférieur à 3 500 €/m², nous pouvons citer Ambarès-et-Lagrave, Bassens et Libourne. A moins de 20 minutes de Bordeaux, Ambarès-et-Lagrave et Bassens proposent un prix de vente moyen de respectivement 2 957 €/m² et 3 295 €/m², selon les chiffres de SeLoger et Meilleurs Agents. Un peu plus éloignée de Bordeaux (environ 35 kilomètres) mais permettant de rejoindre la capitale girondine en 35 minutes par la route, Libourne propose des prix de vente encore plus attractifs. Dans cette ville qui séduit les familles avec enfants, le prix de vente moyen d’un logement ancien s’élève à 2 557 €/m². Il faut compter 2 847 €/m² pour une maison contre 2 203 €/m² pour un appartement.

À Libourne, le prix médian d’une maison atteint 256 230 €, soit légèrement plus que la transaction médiane d’un appartement à Bordeaux qui se monte à 254 718 €*

Où acheter pour un prix compris entre 3 500 et 4 000 €/m²

Vous souhaitez devenir propriétaire en restant à proximité immédiate de Bordeaux ? C’est tout à fait possible ! Plusieurs communes situées à une dizaine de kilomètres de la cité des merveilles proposent des prix moyens dans une fourchette allant de 3 500 à 4 000 €/m² pour une maison individuelle. C’est le cas de Blanquefort, localisée aux portes du Médoc, à 11 kilomètres au Nord-Ouest de Bordeaux, où le prix de vente moyen d’une maison atteint 3 924 €/m². A noter que les maisons individuelles constituent presque deux tiers des logements de la ville. De son côté, Floirac, à une quinzaine de minutes de Bordeaux par la route, propose un prix de vente moyen de 3 756 €/m² pour une maison. Au Nord-Est de la capitale girondine et desservie par la rocade, Lormont est une ville jeune qui séduit les primo-accédants avec ses prix attractifs et ses nombreuses infrastructures sportives et culturelles. Pour y acheter une maison individuelle, il faut compter 3 594 €/m² en moyenne.

Ces villes où le prix moyen est compris entre 4 000 et 4 500 €/m²

Si vous êtes en quête de verdure tout en restant aux portes de Bordeaux, la ville d’Eysines est faite pour vous ! A 6 kilomètres du centre de Bordeaux et proche de Bordeaux-lac, de Mérignac et du Médoc, Eysines dispose également d’une zone maraîchère de plus de 150 hectares au Nord de son territoire. Dans cette ville majoritairement pavillonnaire, il faut prévoir un budget de 4 160 €/m² pour s’offrir une maison individuelle. Un peu plus éloignée de l’hypercentre bordelais (12 kilomètres), Gradignan est également une ville verte et pavillonnaire qui a tout pour séduire les familles avec enfants. Le prix moyen d’une maison s’y élève à 4 394 €/m². Autre petite ville paisible à seulement 10 kilomètres de Bordeaux, Le Haillan, qui héberge le centre d’entrainement des Girondins de Bordeaux, propose un prix de vente moyen de 4 215 €/m² pour une maison. Un peu plus urbaine, Cenon est située à seulement 7 kilomètres de Bordeaux. Pour y acheter une maison, il faut compter 4 029 €/m² en moyenne.

Le prix au mètre carré à Gradignan avoisine 3 940 €.

Les villes où il faut compter entre 4 500 et 5 000 €/m²

À seulement 4 kilomètres de Bordeaux, Bruges a su conserver un « esprit village » et offre un cadre de vie préservé, avec son lac, lieu de balade prisé par les Bordelais. Dans cette ville tranquille d’environ 18 000 âmes, le prix moyen des maisons s’établit à 4 700 €/m². À 7 kilomètres à l’Ouest du centre de Bordeaux et célèbre pour son aéroport international, Mérignac est une commune dynamique économiquement et disposant de nombreuses infrastructures culturelles et sportives et d’établissements scolaires de qualité. Dans cette ville très recherchée par les acquéreurs bordelais, le prix moyen d’une maison atteint 4 538 €/m². Des prix similaires à ceux constatés à Pessac (4 542 €/m²), au Sud de Bordeaux. Également très prisée, Bègles est une ville avant tout pavillonnaire où l’on compte de multiples espaces verts. Il faut compter 4 995 €/m² pour y acquérir une maison.

Dans l’ancien, le prix au m² à Bordeaux progresse, en moyenne, de +1,3 % sur 1 an pour se porter à 4 973 €.

Ces villes proches de Bordeaux où les prix dépassent 5 000 €/m²

Commune tranquille nichée au cœur du vignoble des Graves, Talence est également une ville étudiante puisqu’elle accueille l’Université de Bordeaux. En outre, située à 7 kilomètres du cœur de la métropole, elle dispose de nombreux commerces et équipements publics. Autant d’atouts qui ont un prix : en moyenne, le prix des maisons y atteint 5 560 €/m². Enfin, si vous souhaitez absolument acheter une maison sans toutefois franchir les portes de la perle d’Aquitaine, sachez qu’il va falloir vous armer de patience puisque ce type de logement se fait rare sur le marché bordelais. De plus, les maisons bordelaises ne sont pas à la portée de toutes les bourses, avec un prix moyen de 5 801 €/m². Cela reste toutefois plus abordable que dans la commune cossue du Bouscat, à 2 kilomètres de Bordeaux, où le prix des maisons culmine à 6 249 €/m² en moyenne.

Bon à savoir : À Bordeaux, le prix médian des maisons atteint 574 908 €. La transaction médiane est calculée à l’aide de la surface médiane, laquelle est calculée à partir des transactions en 2021

Les chiffres ci-dessus proviennent des datas collectées par SeLoger et Meilleurs Agents.