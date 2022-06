Rénovation énergétique : Comment préparer sa maison et sa piscine avant l’été ?

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Monexpert-renovation-energie.fr livre ses astuces pour préparer son logement et sa piscine à l’été et anticiper le retour de l’hiver, afin de réaliser des économies d’énergie tout en bénéficiant des aides.

Opter pour une pompe à chaleur Air/Eau

A l’arrivée des beaux jours, c’est le moment de débâcher et nettoyer sa piscine. Une mise en route qui comporte un inconvénient, à cette période l’eau est encore très fraîche pour la baignade et nombre d’entre nous ont du mal à se baigner en dessous de 25 degrés. La solution, il faut la chauffer mais pas n’importe comment.

Le saviez-vous ? La pompe à chaleur de votre logement peut aussi chauffer l’eau de votre piscine. La pompe à chaleur prélève les calories extérieures pour les transformer en chaleur. Un professionnel peut facilement évaluer si cela est réalisable à travers quelques critères à prendre en compte notamment une distance de moins de 7 mètres entre la piscine et le logement. C’est la surface de la maison et le volume de la piscine qui déterminent la puissance de l’appareil afin qu’il puisse chauffer simultanément les deux espaces.

Le conseil en plus : Si l’achat d’une pompe à chaleur dédiée à une piscine ne donne pas lieu à des aides, l’investissement dans une pompe à chaleur Air/Eau qui servira de système de chauffage pour la maison comme pour la piscine est éligible aux aides comme MaPrimeRénov’ et la prime énergie.

Bien isoler son logement et choisir sa climatisation en fonction de ses besoins

C’est le problème des vieilles maisons de vacances, il y fait souvent trop chaud en période estivale. Pour pallier cet inconfort, la première question à se poser concerne l’isolation, car la chaleur entre par l’enveloppe de la maison, par le toit et par les murs. En ce cas, l’installation d’une climatisation, si qualitative soit-elle, n’est non seulement pas efficace, mais entraine également une surconsommation d’énergie. La première solution consiste ainsi à isoler son logement.

Bon à savoir : une fois le logement isolé, pour l’installation d’une climatisation il faut prendre en compte :

La surface à climatiser (une pièce, toute la maison…)

L’utilisation ponctuelle ou quotidienne

La réversibilité de l’équipement, s’il doit faire chauffage et climatisation à la fois, la pompe à chaleur réversible est aidée par le prime énergie.

Le conseil en plus : Afin d’éviter les chocs thermiques, mauvais pour la santé, et le gaspillage d’énergie, Monexpert-renovation-energie.fr vous recommande de ne pas dépasser 8°C d’écart entre la température extérieure et intérieure.

L’été, le bon moment pour faire des travaux de rénovation énergétique

L’été est la saison idéale pour revoir l’isolation de sa maison et s’assurer d’un meilleur confort au retour de l’hiver. Les journées plus longues permettent de bénéficier de plus de lumière du soleil et les portes et fenêtres ouvertes voire toiture découverte ne posent pas de problème quand la chaudière est coupée.

C’est le bon moment pour prendre contact avec un professionnel du bâtiment certifié RGE qui pourra faire un diagnostic des solutions à opérer :

Isolation des combles ou des rampants

Isolation des murs par l’intérieur ou l’extérieur

Renouvellement des fenêtres

Autant de travaux envisageables pour améliorer le confort cet hiver et pour en profiter dès cet été avec une maison plus fraîche.

Bon à savoir : Tous ces travaux de rénovation énergétique sont éligibles à la prime énergie et à MaPrimeRénov’.

Le conseil en plus : prendre rendez-vous dès maintenant pour l’entretien de son chauffage pour être certain que son équipement redémarre bien dès les premiers jours de froid.