Mieux-logement : La Fondation iad organise son 1er son hackathon les 24, 25 et 26 juin

Les 24, 25 et 26 juin, imaginez des solutions digitales qui répondent aux enjeux du mieux-logement en France avec iad et la Fondation iad.

iad, en partenariat avec la Fondation iad organise son premier challenge Tech4Good avec un hackathon les 24, 25 et 26 juin prochains. Hack my flat, Édition Mieux-Logement consiste à imaginer et créer des solutions digitales qui répondent aux enjeux du mieux-logement en France.

4 millions de personnes mal logées en France

La France, pourtant considérée comme un pays riche, compte plus de 4 millions de personnes mal logées (sans abris, vivant dans des conditions d’insalubrité ou privées de logement personnel). Face à ce constat, la Fondation iad souhaite s’engager auprès des acteurs du Logement et ainsi contribuer à l’accès à un logement décent pour tous.

Un hackathon en ligne sur la plateforme WorkAdventure

Lutter contre la précarité énergétique, adapter son logement, financer son logement ou encore trouver des solutions de logement pérennes sont autant d’axes qui seront abordés durant le hackathon pour apporter des solutions innovantes à cet enjeu complexe. Il se déroulera en ligne sur la plateforme WorkAdventure pour une immersion totale pendant 48h. Ouvert à tous les profils tech, il s’adresse en particulier aux suivants : web developers, products managers / products owners, UX/UI designers, data engineers / data scientists, cloud engineers et digital marketers.

En plus de servir une belle cause et de relever un défi incroyable, les meilleures solutions remporteront 7 000€ et une somme équivalente pouvant être reversée à l’association de leur choix.