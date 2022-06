Investissement immobilier : Ikory organise une vente privée à prix décotés le mercredi 22 juin !

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Ikory Properties investit le Fouquet’s, mercredi 22 juin à 18h, pour sa première « Soirée de l’Investissement » destinée aux investisseurs particuliers.

Cette soirée proposera à la vente 47 appartements, du Studio au 5 pièces, 5 locaux dont 3 commerciaux ainsi qu’un immeuble, tous situés à Paris, en Île-de-France et dans la région Sud.

Une vente privée pour investir en immobilier

Dans un contexte de bouleversement des valeurs boursières et d’inflation, la pierre n’a jamais été aussi attractive pour les investisseurs, particuliers comme institutionnels. Acteur sur le marché résidentiel et notamment dans le secteur de la vente de lots occupés, Ikory Properties lance sa première « Soirée de l’Investissement », appliquant ainsi de manière inédite le principe des ventes privées à l’immobilier.

Profiter d’une décote pouvant aller jusqu’à 27 % !

Profitant d’un momentum de marché avec, notamment, un parc immobilier de SCPI arrivant en fin d’avantage fiscal, des lots en fin de commercialisation ou encore des arbitrages de patrimoine par certains institutionnels, l’entreprise offre la possibilité aux investisseurs particuliers, le temps d’une soirée, d’acquérir un bien immobilier provenant du patrimoine de grands propriétaires institutionnels ou promoteurs à un prix exceptionnel. Libres ou occupés, neufs ou anciens, les appartements, locaux et immeuble présentés font en effet l’objet d’une décote pouvant aller jusqu’à 27 %. La valeur de cette dernière comprend la décote pour occupation (dans le cas d’un bien occupé), par rapport à la valeur libre du bien, à laquelle s’ajoutera une remise exceptionnelle valable uniquement pendant la soirée du 22 juin 2022.

Acquérir un bien provenant du patrimoine de grands institutionnels

Outre l’opportunité de faire bénéficier les acheteurs de tarifs préférentiels, l’initiative d’Ikory présente d’autres avantages pour les investisseurs particuliers. Tout d’abord, le fait que ces biens proviennent essentiellement du patrimoine de grands institutionnels est un gage de sûreté quant à la pertinence et qualité de la localisation des biens ou quant à la fiabilité des locataires pour les biens occupés (via notamment l’existence d’un historique locatif). Ensuite, au cas où un acquéreur potentiel souhaiterait signer une réservation le soir même, des conseillers financiers, un notaire et un gestionnaire seront présents pour l’accompagner dans cette démarche sur les plans financiers, patrimoniaux, fiscaux et de gestion. Une optimisation fiscale (Pinel ou LMNP) sera également proposée pour l’ensemble des biens en immobilier neuf afin de tirer le meilleur parti de cette soirée de l’Investissement.

Un appartement rue Gutemberg dans le 15e arrondissement

À titre d’exemple Ikory Properties propose rue Gutemberg, près du centre commercial Beaugrenelle dans le XVè arrondissement de Paris, un appartement de 4 pièces dont 3 chambres avec une configuration optimale avec ses 98 m2. Situé dans un immeuble de belle qualité récent et bien entretenu, il est actuellement occupé par un locataire avec un rendement de 2,8 %. Il constitue un investissement patrimonial idéal pour un particulier qui voudrait profiter d’une plus-value potentielle à l’acquisition. Le prix proposé présente en effet une décote de 20 % par rapport à sa valeur libre estimée par Ikory Properties ; cette offre est valable uniquement pendant la Soirée de l’Investissement.

Les acheteurs intéressés peuvent dès à présent s’inscrire à la soirée et consulter la liste des biens sur le site www.soireeinvestissement.com ou se renseigner au 01 85 73 67 36. Ces derniers auront la possibilité de visiter au préalable les appartements proposés à la vente (hors biens neufs).