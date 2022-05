Immobilier Paris 15e Nord : Les acquéreurs prennent davantage de temps pour se décider

Etat des lieux du marché immobilier à Paris dans le 15e arrondissements quartier Sèvres-Lecourbe avec Fanny Bardon Directrice Vaneau Sèvres – Lecourbe.

Avec plus de biens à vendre, les acheteurs sont plus exigeants

Après un début d’année très calme jusqu’à mars, nous voyons que l’activité se redynamise depuis début avril. Les acquéreurs sont plus exigeants. L’offre est plus large, ils ont donc plus de choix et prennent davantage le temps dans leur décision.

La clientèle du nord du 15ème arrondissement est essentiellement familiale. Nous avons très peu d’acheteurs étrangers sur ce secteur. Ce sont des petites familles qui cherchent à s’agrandir, ou alors celles dont les enfants partent et qui recherchent des appartements plus petits.

Les biens les plus recherchés sont des appartements avec 3 ou 4 chambres, un extérieur, une luminosité, un étage élevé et une vue dégagée, idéalement sur de la verdure. Du côté de la gare Montparnasse, nous recevons beaucoup de demandes de pied-à-terre, sur des appartements d’en moyenne 70 m² avec deux chambres.

Les acquéreurs sont un peu moins nombreux que l’an dernier mais avancent dans un contexte plus serein depuis la sortie de la crise sanitaire

Les prix dans le quartier Sèvres-Lecourbe ? Entre 11 500 et 12 000 €

Les biens qui nécessitent des travaux ont beaucoup de mal se vendre, les durées de commercialisation sont assez longues. En revanche, les appartements en parfait état sont vendus en quelques semaines par notre agence immobilière, parfois quelques jours. La clientèle est de plus en plus frileuse à l’idée d’acheter un bien qui nécessite des travaux, de par les prix matériaux de plus en plus élevés et les délais de livraison et production de plus en plus longs.

Les quartiers les plus demandés restent ceux limitrophes avec le 7ème arrondissement de la capitale et à proximité de la Ligne 6. Les prix moyens au mètre carré se situent entre 11 500 et 12 000 €.

Quelques exemples de biens vendus dans le 15e arrondissement de Paris, dans le secteur Sèvres-Lecourbe

Appartement quartier CONVENTION – 140 m² – vendu 11 800 €/m²

Duplex traversant exceptionnel refait par architecte de 155m². Au premier niveau : entrée, une très grande chambre (24m²) avec terrasse de 14m² sur cour, un cellier et un dressing. A l’étage, un très grand séjour avec cuisine ouverte (42m²), 3 chambres. Prestations haut de gamme.

Appartement quartier SAINT CHARLES – 125 m² – Vendu 13 200 €/m²

Appartement traversant de 125 m² au dernier étage par ascenseur d’une copropriété entretenue et sécurisée. Séjour, cuisine séparée dinatoire avec accès à 2 belles terrasses de 32 m² et 18 m² , 3 chambres, 2 salle de bains, 2 WC. Calme et soleil assuré avec vue sur la Tour Eiffel. 2 caves et un parking complètent ce bien rare.

Appartement quartier VAUGIRARD – VOLONTAIRES – 90 m² – Vendu 12 500 €/m²

Appartement de 90 m² au 5ème étage par ascenseur. En angle, il offre une très bonne luminosité, un bon ensoleillement et de jolies vues dégagées. 2 chambres. Nombreux rangements sur mesure. Charme de l’ancien et un grand balcon filant tout au tour de l’appartement. Cave et gardien.

L’analyse de marché et les chiffres ci-dessus émanent de Fanny Bardon, directrice de de l’agence immobilière Vaneau Sèvres.

