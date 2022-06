Estimation des prix immobiliers : Meilleurs Agents s’en prend à la concurrence dans le métro parisien

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Meilleurs Agents joue la carte de l’humour et de la créativité pour affirmer son leadership sur l’estimation immobilière. Et s’affiche du 13 au 20 juin dans le métro parisien via une vraie fausse publicité comparative.

Back to the Basics : Tout commence par une bonne estimation

Créé en 2008 avec la volonté d’apporter davantage de transparence sur le marché immobilier, Meilleurs Agents s’est imposé au fil du temps comme l’acteur phare de l’estimation immobilière en ligne. Via sa nouvelle signature de marque, «Tout commence par une bonne estimation» l’entreprise passée dans le giron du groupe AVIV revient à son positionnement initial, les prix de l’immobilier. Son fondateur, Sébastien de Lafond, avait le choix singulier de doter l’entreprise d’un comité scientifique digne de ce nom.

«Lorsque j’ai démarré il y a près de 15 ans, nous avions 4 docteurs et 5 doctorants dans l’équipe. Aujourd’hui, l’équipe data comprend 45 personnes ! », affirme Thomas Lefevre. Le directeur scientifique devenu VP Data and Science de Meilleurs Agents, soutiendra lui-même sa thèse en 2015. Et de poursuivre : « Depuis son lancement, Meilleurs Agents a fait d’énormes investissements sur les datas, les cartes de prix, les modèles d’expertises… Nous disposons d’une expertise inégalée en économie de l’immobilier ».

6% d’écart entre le prix d’une estimation Meilleurs Agents et la transaction

Quasiment seul à l’époque sur le marché de l’estimation des prix immobiliers, Meilleurs Agents doit composer avec la multiplication de nouveaux acteurs sur ce marchés très disputé de la data immobilière. « Le contexte a beaucoup changé depuis la création de Meilleurs Agents. Aujourd’hui, ce n’est pas compliqué de faire un outil d’estimation . Ce qui est compliqué en revanche, c’est de faire une estimation juste », martèle Thomas Lefebre. Quelle est l’erreur médiane d’une estimation Meilleurs Agents justement ? « 6% entre les prix de nos estimations et les prix des transactions fin 2021. Seuls, les agents immobiliers parisiens font mieux que nous, ils se trompent de 5% en moyenne ».

3600 mètres carrés de pub comparative pour chatouiller la concurrence

Avec sa nouvelle campagne d’affichage de 300 affiches de 12m². Meilleurs Agents se dote d’un dispositif de 3 600 mètres carrés d’espaces publicitaires pour affirmer son leadership du 13 juin au 20 juin dans le métro parisien ainsi qu’en petite couronne.

« Nous avons décidé de souligner avec humour et originalité les pilliers de l’expertise de Meilleurs Agents, à savoir l’estimation des prix et des loyers en ligne et le comparateur d’agences immobilières. Le rôle n’est leader n’étant pas de voler dans les plumes des autres acteurs. Nous avons fait le choix du second degré », explique Fabien Teichner, fondateur et Directeur de Création de l’agence Interruption.

Meilleurs Agents et son agence sont allé jusqu’à créer de toutes pièces de faux sites – où l’on peut découvrir les (faux) concurrents “alarrache.com”, “immobil.com” et “estimalamano.com”. En comparant les services d’estimation de ces derniers, le public pourra se rendre compte de lui-même que le leader de l’estimation immobilière en ligne est bel et bien Meilleurs Agents.

« Nous avons fait une campagne classique de publicité comparative, l’originalité venant du fait que nous avons créé de toutes pièces de faux sites d’estimation immobilière qui proposent des estimations pas vraiment sérieuses. Les internautes, qui auront la curiosité d’aller sur ces sites, s’amuseront de leur amateurisme en naviguant dessus et auront certainement très vite envie de retourner sur le meilleur site d’estimation immobilière : Meilleurs Agents.”, ajoute Fabien Teichner.

La promesse de Meilleurs Agents ? Les prix les plus fiables du marché

“A travers cette campagne, nous souhaitons souligner notre position de leader sur le marché. En 15 ans, notre plateforme d’estimation est devenue incontournable. Avec 2,4 millions de visiteurs uniques par mois, nous comptons avec une équipe de data scientists particulièrement importante sur le secteur et nous sommes à même de fournir les prix parmi les plus fiables du marché. Ils s’appuient sur les données consolidées de nos partenaires notamment les agents immobiliers, mais aussi sur les bases de données publiques telles que la base DVF par exemple. Résultat : au-delà des estimations régulières, 20 000 nouveaux projets vendeurs sont identifiés chaque mois sur Meilleurs Agents. Véritable tiers de confiance, nous sommes régulièrement sollicités par les institutions et les médias pour notre savoir-faire inégalé afin de construire avec eux des études immobilières.”, déclare Virginie Boudet, Vice-Présidente Marque, Communication et Événementiel de Meilleurs Agents et du Groupe SeLoger.