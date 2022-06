Réseau immobilier : RE/MAX inaugure sa première agence à Marseille

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Cette nouvelle implantation traduit l’ambition du groupe dans la deuxième plus grande ville de France et dans la région Provence-Alpes Côtes d’Azur où l’entreprise compte déjà six agences.

A la tête de l’immobilière THEVOT depuis 2013, Damien Thevot et Valérie Soyer ont décidé de s’allier au groupe RE/MAX et de transformer leur agence en RE/MAX FOR YOU. Cette nouvelle ouverture est le fruit du travail et de la volonté des deux gérants, tout deux originaires de la région et spécialisés dans l’immobilier depuis plus de 20 ans. Le couple a décidé de rejoindre le Groupe RE/MAX afin de donner une nouvelle dimension à leur agence immobilière grâce à un business model et une notoriété qui ont déjà fait leurs preuves depuis plus de 20 ans à travers l’Europe.

Une agence au fort accent local pour le groupe RE/MAX

Employant actuellement 3 personnes, l’agence RE/MAX FOR YOU de Marseille souhaite ainsi recruter 10 agents commerciaux d’ici à la fin de l’année et ambitionne d’agrandir son agence actuellement située dans le 7ème arrondissement. Au regard des perspectives de développement dans la ville, les dirigeants se projettent d’ores et déjà dans l’ouverture d’une seconde agence dans les prochaines années.

« Nous avons créé une agence traditionnelle qui s’est concentrée au début de son développement sur la gestion locative. En 2018, nous avons pris des locaux bien situés dans Marseille afin d’élargir notre clientèle et avec l’envie de développer la transaction au sein de l’agence. Depuis quelques années, nous avons fait le constat que le modèle traditionnel est à bout de souffle sur ce secteur d’activité. C’est en pleine réflexion sur ce sujet que nous avons été contactés par RE/MAX. La vision de RE/MAX nous a tout de suite séduit », déclarent Damien Thevot et Valérie Soyer, co-gérants de l’agence RE/MAX FOR YOU.

Un présence à Marseille…

Avec cette nouvelle ouverture, RE/MAX France s’implante ainsi dans la deuxième ville de France avec l’ambition d’apporter une approche nouvelle aux acheteurs et vendeurs de l’agglomération avec notamment l’essor de la coopération entre les réseaux immobiliers, une agence plus importante pour bénéficier de plus d’opportunités de marché ou encore des services additionnels dispensés par des professionnels très formés.

La région Sud et plus précisément la métropole de Marseille se caractérise par une identité forte et un marché immobilier local très dynamique du fait du développement d’organisation de travail hybride et de la demande d’une clientèle internationale.

… et des recrutements

« Nous sommes très heureux d’accueillir Damien et Valérie au sein du réseau de RE/MAX France. Il était stratégique pour nous de nous implanter à Marseille avec un partenaire local fortement ancré dans le territoire. Avec ce projet et les perspectives associées, nous avons à cœur de donner les moyens à RE/MAX FOR YOU de se développer fortement avec des recrutements importants et des formations issues d’enseignements des meilleures pratiques au niveau mondial. Notre approche, qui se traduit par des investissements conséquents en formation, marque une évolution très nette de la qualité de service apportée aux acheteurs et aux vendeurs dans l’accompagnement de leur projet», ajoute Donatien Dumontier, co-fondateur de RE/MAX France.