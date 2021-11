Immobilier : RE/MAX passe le cap des 1000 agents commerciaux en France

Passer le cap des 1000 agents commerciaux est une étape stratégique importante et très positive pour RE/MAX France. Malgré la pandémie mondiale, nous sommes parvenus à obtenir une croissance de 150% du nombre d’agents RE/MAX par rapport à 2019. Cette dynamique signe le succès de notre stratégie de développement en France et nous donne beaucoup d’ambition pour aller encore plus loin en accélérant nos implantations.

RE/MAX passe le cap des 1000 agents commerciaux recrutés en France. Cette nouvelle étape stratégique pour l’entreprise traduit une volonté ferme de s’implanter toujours plus solidement en France en proposant une approche novatrice de l’agence immobilière et du lien agent/particulier.

Ces 1000 agents sont repartis dans les 80 agences de la franchise et sont accompagnés dans une démarche de longs termes par les équipes de RE/MAX France. Depuis 2019, malgré la pandémie, c’est une croissance de 150% qui est observée sur le nombre d’agents RE/MAX exerçant en France.

Qu’est-ce qui fait le succès de RE/MAX ?

L’attractivité du modèle RE/MAX pour les agents commerciaux s’appuie sur de la formation continue basée sur des pratiques innovantes développées et éprouvées aux quatre coins du monde et une rémunération non-plafonnée qui permet de bénéficier sans limite de son travail.

Installé en France depuis maintenant 4 années, RE/MAX se distingue sur le marché hexagonal des agences immobilières par une approche attractive tant pour les clients que les agents. RE/MAX propose une nouvelle façon de concevoir les services immobiliers : en souhaitant créer des pôles de 20 à 30 agents commerciaux réunis en un seul « hub », l’agence RE/MAX capitalise sur la concentration des compétences de ses agents pour :

Proposer une analyse globale des projets de tout acheteur ou vendeur souhaitant mettre en lumière son bien immobilier ;

Mettre à disposition des agents commerciaux des services spécifiques pour mieux répondre aux attentes des clients ;

Former en continu, et sur place, les agents commerciaux sur les nouvelles attentes et les meilleures pratiques issues du monde entier.

15 agents en moyenne par agence

En France, alors que la moyenne d’agents commerciaux par agence est aux alentours de 3, les agences RE/MAX ouvertes depuis plus de 6 mois mettent à la disposition des clients des équipes de 15 collaborateurs. À terme, la franchise vise une structure moyenne, à l’échelle d’une grande agglomération ou d’un territoire, accueillant plus de 30 experts. L’une des agences françaises RE/MAX est d’ores et déjà au service de 60 agents commerciaux.

De plus, le modèle RE/MAX repose sur la qualité sa formation qui s’appuie sur une approche continue basée sur :

L’accompagnement sur le long terme par les responsables formation de chaque agence ;

Le développement de modules de formation numériques et personnalisés ;

L’organisation hebdomadaire de moments privilégiés dédiés au partage de compétences au niveau international.

200 heures de formation la 1ère année

Cette formation donne des résultats positifs puisque, après un an d’ancienneté, un agent commercial RE/MAX dans le monde réalise en moyenne 17 transactions par an. Au niveau mondial, et sur une moyenne de plus de 100 000 agents, la méthode RE/MAX fait ses preuves : chaque collaborateur génère en moyenne un chiffre d’affaires de 101 000 € soit une performance bien au-delà des standards du marché.

Enfin, les agents commerciaux RE/MAX bénéficient d’un système de rémunération incitatif qui permet de les accompagner, sans limite, dans leur croissance.

« Passer le cap des 1000 agents commerciaux est une étape stratégique importante et très positive pour RE/MAX France. Malgré la pandémie mondiale, nous sommes parvenus à obtenir une croissance de 150% du nombre d’agents RE/MAX par rapport à 2019. Cette dynamique signe le succès de notre stratégie de développement en France et nous donne beaucoup d’ambition pour aller encore plus loin en accélérant nos implantations », ajoute Donatien Dumontier, cofondateur de RE/MAX France.

Une nouvelle approche de la relation agence/vendeur/acheteur

Dans un marché aussi concurrentiel que le secteur des agences immobilière en France, RE/MAX a fait le choix de s’illustrer par un positionnement innovant qui redéfinit l’agence immobilière traditionnelle. Pour l’entreprise, le dirigeant d’agence doit acquérir une place assumée de manager et de développeur business afin de proposer aux clients et prospects un palette complète de services dans leur projet immobilier. Aujourd’hui, 35% des transactions au sein des grandes agences du groupe RE/MAX, présent dans 110 pays, sont multi-services.

En outre, RE/MAX souhaite faire sortir les agences de l’approche transactionnelle pour entrer dans une logique servicielle, basée sur la durabilité de la relation client et sur l’accompagnement de chaque projet sur chaque aspect attenant à l’immobilier (déménagement, administratif, travaux…). Cette vision est partagée auprès de chaque agent au travers d’une culture d’entreprise forte basée sur l’échange de bonnes pratiques, le retour d’expérience, la mutualisation d’outils numériques propriétaires pour faire de chaque vente un projet réussi.