De La Cour au Jardin par Frank Tapiro 

Mon Podcast Immo reçoit Frank Tapiro au micro d’Ariane Artinian.

Frank Tapiro, roi du consulting créatif est l’invité Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il évoque on parcours, la nécessité de la créativité pour l’entreprise et son coup de coeur pour Isabelle Larochette et son réseau immobilier De La Cour Au Jardin.