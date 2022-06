Cédrid Lavaud : Connaissez-vous les atouts du Fichier AMEPI ?

Mon Podcast Immo reçoit Cédric Lavaud Président du Fichier AMEPI au micro d’Ariane Artinian.

Quels sont les atouts du Fichier AMEPI pour les adhérents agents immobiliers ? Quel est l’intérêt pour un vendeur de choisir un agent immobilier adhérent à l’AMEPI ? Cédric Lavaud, son Président, répond au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, en live de l’Assemblée Générale du Fichier AMEPI. Et dévoile ses objectifs : Partir à la conquête de nouveaux adhérents et dépasser les 8000 agences immobilières adhérents pour lutter contre les ventes entre particulier et valoriser les agents immobiliers.