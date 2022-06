Immobilier, Emploi… : Mobiville, le service qui permet de choisir le bon territoire pour votre projet

Créé par Pôle emploi et Action Logement Mobiville, Mobiville permet aux demandeurs d’emplois et aux salariés de choisir le territoire adapté à leur projet projet.

À l’heure où l’une des causes des tensions de recrutement est l’inadéquation géographique entre les besoins en compétences et la main d’œuvre disponible, Pôle emploi et Action Logement ont créé Mobiville, un outil d’aide à la décision à la mobilité. Ce service en ligne est à destination des demandeurs d’emploi et des salariés. Il leur permet de choisir le territoire le plus propice à leur retour à l’emploi durable et à la construction de leur projet de vie.

Un Français sur deux envisage de déménager, dont 49 % pour changer de cadre de vie. Sur ces personnes, 9 sur 10 ne franchissent pas le pas par méconnaissance des aides existantes. Dans le cadre de leur mission de service public, Pôle emploi et Action Logement ont décidé de coopérer. Cette coopération est mise en place pour le développement et le déploiement de Mobiville afin :

pour Pôle emploi, de faciliter la mobilité géographique et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi ;

pour Action Logement, de faciliter l’accès au logement des salariés. Mais aussi de participer à la construction de logements, notamment dans des zones à forte tension immobilière.

Dispositif d’aide à la mobilité professionnelle

Proposé par Pôle emploi et Action Logement, Mobiville est un outil d’aide à la décision. Ce dernier permet aux demandeurs d’emploi et aux salariés de s’orienter vers les territoires qui recrutent tout en intégrant leurs souhaits de cadre de vie. La plateforme permet ainsi de :

détecter les opportunités d’embauche dans un secteur professionnel selon les territoires ;

accompagner les candidats dans la construction de leur projet, avec une proposition de mobilité adaptée et personnalisée ;

activer les leviers existants, y compris les aides d’Action Logement et de Pôle emploi en matière de mobilité ;

répondre aux besoins en compétences des métiers en tensions identifiés par Pôle emploi.

Le projet se base sur les préférences personnelles concernant le cadre de vie (métropole, vie rurale, mer, montagne…). Il intègre également les volontés professionnelles (métier, contrat, temps de travail, salaire…). Ainsi Mobiville propose une sélection de villes qui recrutent et qui correspondent à la qualité de vie recherchée. L’utilisateur y retrouve des informations sur l’emploi, le logement, le cadre de vie et les aides à la mobilité.

Depuis sa mise en ligne il y a un an, déjà plus de 124 000 personnes ont utilisé la plateforme. Il y a également 30 000 qui y ont consulté les informations sur les aides à la mobilité. Mobiville a également déclenché 5400 projets de mobilité auprès de personnes qui ne l’envisageaient pas auparavant.

« Faire une recherche d’emploi ou de logement dans une région que l’on ne connaît pas peut s’avérer difficile. Mobiville m’a permis d’avoir toutes les informations pour lancer mon projet. Lorsque j’ai obtenu ma promesse d’embauche, j’ai bénéficié d’un conseiller logement dédié et j’ai pu déménager sereinement » explique Jonathan, conseiller technique à Rodez. Un projet de déménagement avec Mobiville aboutit en 4 à 6 mois contre 9 à 12 mois sans cet accompagnement.