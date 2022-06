Formation : Le groupe ESPI partenaire de la Nantaise d’Habitations

La Nantaise d’habitation vient de signer un partenariat avec l’ESPI pour accompagner les jeunes talents de l’immobilier de demain.

Former aux métiers de l’immobilier

La Nantaise d’Habitations, filiale d’Action Logement, accueille depuis de nombreuses années des étudiants du Groupe ESPI en stage ou en apprentissage. Avec ce nouveau partenariat, elle sera aussi associée aux séminaires pédagogiques ainsi qu’aux activités de recherche, d’innovation et de prospective. Le tout notamment sur les métiers de l’immobilier.

La filiale d’Action Logement avait aussi récemment rejoint le programme NEXT, un important dispositif local d’accompagnement des alternants jusqu’à l’emploi.

S’engager auprès des jeunes

La Nantaise d’Habitations a diversifié son offre de logements. Cela se fait la continuité de ses actions à destination des jeunes. Le tout pour favoriser le lien emploi-formation et en tant qu’acteur majeur du logement social sur la métropole nantaise. En 2021, la marque « Loire Campus » a été créée et propose plus de 330 logements à destination des étudiants. L’objectif est d’offrir des logements de qualité à prix maitrisés avec un accompagnement social renforcé et un panel de services. À titre d’exemple, les jeunes qui le souhaitent peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement psychologique en distanciel.

Un récent sondage auprès de ces jeunes locataires a montré que 98 % d’entre eux recommandent les résidences Loire Campus et en sont satisfaits.

« Ces partenariats montrent l’implication de notre société auprès des jeunes. Les besoins dans le domaine du logement et de l’accompagnement des étudiants sont immenses et nous souhaitons tout mettre en œuvre pour être à leurs côtés à ce moment clé de leur parcours de vie », commente Thomas CAUDRON, Directeur Général de La Nantaise d’Habitations.

Former les talents de demain

Le Groupe ESPI et la Nantaise d’Habitations ont mutuellement décidé de se mobiliser pour former les talents de demain. Le but est de se retrouver autour de l’avenir de cette jeunesse passionnée par les métiers de l’immobilier. Cette démarche permettra donc aux deux entités de s’associer lors des événements du groupe ESPI. On parle ainsi des conférences, des tables rondes ou encore des cas pratiques ou jurys de soutenance. Cela permettra ainsi d’y partager leur expertise.

Valérie CAILLARD, Directrice du campus de Nantes ajoute que « Nos apprenants connaissent encore peu le secteur du logement social mais ils appartiennent à une génération qui est en quête de sens dans son parcours professionnel ; La Nantaise d’Habitations, acteur majeur du logement social sur la métropole nantaise, est en mesure de leur proposer des carrières variées reposant sur une vraie mission d’intérêt général riche de sens : proposer à tous, des logements de qualité, performants et respectueux de l’environnement. Ce partenariat s’imposait donc pour que nos jeunes à l’occasion de collaborations pédagogiques variées, découvrent la richesse du secteur du logement social ! »