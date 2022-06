Le taux du livret A va augmenter au 1er août

La rémunération du livret A qui rapporte 1% depuis le 1er février sera relevée au août.

Le taux du Livret A connaîtra une nouvelle hausse en août, a indiqué le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, chargé de transmettre au gouvernement une proposition d’évolution de la rémunération du produit d’épargne préféré des Français.

« Il y aura une nouvelle hausse du Livret A au 1er août prochain« , a affirmé le gouverneur sur RTL, sans préciser toutefois l’ampleur de cette augmentation, qui sera la deuxième depuis le début de l’année.

Il est depuis le 1er février fixé à 1%, contre un plancher de 0,5% auparavant.

Le taux du Livret A est calculé deux fois par an en faisant la moyenne entre, d’une part, le taux d’inflation moyen des six derniers mois et, d’autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s’échangent de l’argent à court terme.

Or l’inflation a fortement accéléré depuis le début de l’année, atteignant 5,2% en mai, selon l’Insee.

La Banque de France est chargée de transmettre au ministère de l’Economie une proposition d’évolution du taux en fonction de cette formule. Charge ensuite au gouvernement de décider s’il accorde un coup de pouce supplémentaire ou non au résultat ainsi obtenu.