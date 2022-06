Les agences immobilières Square Habitat s’engagent pour Habitat et Humanisme

Square Habitat a signé un partenariat avec le Mouvement Habitat et Humanisme, et s’engage à reverser un don à l’association pour chaque vente immobilière réalisée avec ses agences participantes, afin de lutter contre le mal logement

Un don pour soutenir la lutte contre le mal-logement

Dans le cadre de ce partenariat, Square Habitat (le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole) reversera à l’association Habitat et Humanisme un don pour chaque vente immobilière réalisée avec ses agences participantes, ce jusqu’à cette fin d’année. Square Habitat place l’Humain au cœur de son action. Soutenir la lutte contre le mal-logement est naturellement l’expression des valeurs des agences et ce partenariat donne encore plus de sens à l’activité immobilière.

« L’inclusion et la cohésion sociale sont des enjeux qui nous concernent tous en tant que collaborateurs de Square Habitat mais aussi en tant que citoyens. Comme professionnels de l’immobilier, nous y sommes d’autant plus sensibles ; nous savons combien ces besoins sont essentiels. Chaque jour, nos 520 agences Square Habitat contribuent à la dynamisation des territoires, en accompagnant des centaines de milliers de ménages à se loger et être bien chez eux. S’engager auprès d’Habitat et Humanisme est donc une évidence : c’est au cœur de notre ADN », déclare David Chouraqui, Directeur Général de Crédit Agricole Services Immobiliers en charge de Square Habitat.

Le Crédit Agricole est partenaire d’Habitat et Humanisme depuis plus de vingt ans, notamment au travers de la fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement avec un partenariat national et 39 projets soutenus dans 24 Caisses régionales, ainsi que la gestion par Amundi du fonds d’investissement solidaire Habitat et Humanisme.

Habitat et Humanisme, un engagement depuis plus de 35 ans

En France, plus de 4 millions de personnes vivent dans des conditions de logements indignes, et plus de 300 000 d’entre-elles sont en grande précarité et privées de domicile stable. Le Mouvement Habitat et Humanisme œuvre depuis plus de 35 ans en faveur de l’accès au logement des personnes en difficulté, de leur insertion et de la recréation de liens sociaux. Ce partenariat renforcera l’action de l’association qui, chaque année, loge près de 2000 nouvelles personnes seules et familles en situation de précarité.

« L’accompagnement de Square Habitat est très porteur d’avenir pour nos 56 associations présentes dans 80 départements en France par des actions conjointes à construire avec les agences Square Habitat », selon Alix Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.